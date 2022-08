Máximo aRodríguezLarreta:“Que demuestre que tiene el coraje de no dejarse extorsionar por Macri”

El diputado nacional se metió en la interna de Juntos por el Cambio.

El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, se hizo presente en un acto de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Avellaneda. Fue la primera aparición pública del diputado nacional luego de que el fiscal Diego Luciani pidiera 12 años de prisión para Cristina Kirchner.

Máximo Kirchner respaldó las manifestaciones a favor de su madre y expresó: “Si a Cristina la está defendiendo la gente como la está defendiendo, es porque cuando tuvo que pulsear con esta gente (‘los poderosos’), pulseó por la gente. Nos habrá salido mejor o peor a veces, pero siempre fue en función de los intereses de la mayoría”. Y agregó: “Las derechas que ejercen la violencia permanentemente se asustan cuando el pueblo reacciona”.

Luego el líder de La Cámpora le envió un mensaje a Horacio Rodríguez Larreta: “Al jefe de Gobierno le detonaron prácticamente la vida espiándolo. ¿Cuán poca dignidad hay que tener para seguir en un espacio político cuyo líder espía a sus propios dirigentes? Anímense”.

Máximo Kirchner señaló: “Como dirigente me comprometo con esos dirigentes que hoy están secuestrados por Macri a no usar políticamente nada que Macri ventile de ellos, para que se lo puedan sacar de encima. No vamos a especular con los que extorsionan a sus propios dirigentes. Hay que sacarse la pata de encima”.

“Si aspira realmente el jefe de Gobierno porteño a gobernar, que se le pare de manos y le demuestre a los argentinos que por más que tiene otras ideas tiene el coraje por no dejarse extorsionar por quien fundió a la Argentina en cuatro años”, sentenció el hijo de la vicepresidenta.