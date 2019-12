Máximo Kirchner busca el apoyo de Lavagna y Schiaretti para aprobar la emergencia

Le pedirían modificaciones. Por otra parte, la bancada opositora afirma que el Gobierno «está buscando una concentración de poder»

Según detalla La Política Online, Máximo Kirchner tomó a su cargo la gestión para aprobar la ley económica en Diputados y puso todas las fichas en el interbloque federal, referenciado en Roberto Lavagna y Juan Schiaretti.

Pero no podrá evitar decenas de pedidos para anular o modificar artículos emblemáticos y deberá escuchar si no quiere que sean borrados en el debate en particular y el proyecto llegue desguazado al Senado.

“Nuestra voluntad es aprobarlo en general pero exigir cambios y así lo vamos a plantear”, confirmaron al citado medio dos de los diez miembros de la bancada presidida por Eduardo “Bali” Bucca, ex candidato a gobernador de Lavagna.

Hace un mes, Schiaretti anticipó en un acto de Córdoba que no avalaría nuevas retenciones por ley, estaba tranquilo con la suba por decreto pero este artículo complicó el respaldo de sus diputados.

Por otra parte, al economista no lo convencen tantos impuestos nuevos y sus referentes preferirían que el aplicado por las compras de divisas pueda deducirse de Ganancias. Y reclaman una ayuda a los deudores de créditos UVA por automóviles, además de a los hipotecarios.