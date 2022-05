Máximo sobre la interna en el oficialismo:“La política es debatir,pelearse y después amigarse”

El diputado destacó a sus padres: “A Néstor y a Cristina nunca les tembló la pera a la hora de defender a la gente”.

El diputado nacional, Máximo Kirchner, encabezó un acto homenaje a Eva Perón en Los Toldos junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El presidente del PJ bonaerense hizo referencia al discurso de Cristina Kirchner en la Universidad Nacional del Chaco Austral y se refirió a la interna en el Frente de Todos.

Máximo Kirchner expresó: “Siempre digo que la vida conmigo ha sido muy generosa, no porque me permitió ver a Cristina y Néstor presidentes, sino porque me ha permitido ver que cuando se es presidente se pueden hacer las cosas e ir para adelante, nunca les tembló la pera a la hora de defender a la gente y a los trabajadores“.

Respecto a la interna en el oficialismo, el hijo de Cristina Kircher indicó: “La política es poder verse, debatir, pelearse y después amigarse. Para poder tener esas verdades relativas, necesitamos los ámbitos. Si fuera porque nos juntamos dirigentes y ganamos la elección digo ya, dónde hay que ir, pero lo importante es la política”.

En cuanto a la situación económica del país, Máximo Kirchner manifestó: “Tenemos que entender que el desafío es muy complejo. Necesitamos que el pueblo recupere poder adquisitivo. Muchas veces quieren enfrentar a los trabajadores entre nosotros. No podemos permitirlo. Lo que hay que subir son los salarios. Lo que no hay que romper es la solidaridad entre quien tiene un trabajo registrado y quien no lo tiene“.