Máximo:“La oposición está viendo quién mata al primer peronista”

El diputado nacional e hijo de la Vicepresidenta criticó a Juntos por el Cambio luego de los incidentes con la Policía de la Ciudad en las inmediaciones de la casa de CFK. Acusó a Horacio Rodríguez Larreta de poner en riesgo la vida de manifestantes y efectivos.

Tras los incidentes del sábado en Recoleta entre la Policía de la Ciudad y militantes K, entre los que él mismo quedó envuelto, Máximo Kirchner fustigó a los integrantes de Juntos por el Cambio: “La oposición está viendo quién mata al primer peronista”.

“No había motivo para poner las vallas más que una sobreactuación”, indicó el legislador nacional en declaraciones a El Destape.

“La manifestación la generó el propio Horacio Rodríguez Larreta, que se quiso congraciar con Mauricio Macri y Patricia Bullrich para ver quién es el más duro”, añadió Kirchner.

En tanto, defendió a miembros de la militancia K: “La propia gente demostró que no quería golpear policías, armó un cordón para que puedan salir”. Y denunció: “Hubo promesas de abusos y violaciones por parte de algunos miembros de la Policía”.

Sobre el episodio en el que quedó involucrado en un encontronazo con efectivos, dijo: “Me puse la capucha para que no me reconociera la propia gente porque quería ir a la casa de Cristina, que, al fin y al cabo, es mi vieja”. “No hubo intención nuestra en mostrar lo que me había pasado, fue la propia policía”, añadió.

CFK 2023

“Cuando trabajás con muchas ganas, quemás mucha vida, no estás de vacaciones. Tengo sentimientos encontrados. La ves y está muy bien, hace gimnasia todos los días. Está muy lúcida.”, destacó sobre el ‘operativo clamor’ que inició hace unos días La Cámpora. “Cristina se cuida sola. Y siempre quiero que me gobiernen los mejores”, aclaró.

En tanto, sobre la situación judicial de la Vicepresidenta, dijo: “Hay un par de personajes que tienen un odio profundo. Hasta que no la vean presa cinco minutos no van a parar. Encima es una mujer y se ponen mal”.

Macri y Juntos por el Cambio

“En Juntos están viendo quién mata al primer peronista”, criticó Máximo Kirchner sobre la coalición opositora, y agregó que desde esa fuerza política buscan “suprimirlos”.

En paralelo, insistió con la idea de que los dirigentes de la oposición deben desprenderse de la figura del expresidente: “Casi que hay un temor reverencial a Macri”.

“Lamentablemente no tenemos con quién discutir, porque después se empiezan a acusar entre ellos que no hay que hablar”.

FMI: defensa a los recortes de Massa y críticas a Guzmán

Máximo Kirchner junto a Sergio Massa en la presentación de los candidatos del Frente de Todos en Tres de Febrero. (Foto archivo / NA)

El diputado nacional ratificó su decisión de haber dejado la conducción del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Dije lo que iba a suceder si se firmaba el acuerdo con el FMI cuando dejé la conducción del bloque. Hoy el condicionamiento es muy grande. El Congreso votó eso 15 o 20 días después de iniciada la guerra entre Rusia y Ucrania. Encima, ahora vienen a tomar lección como hace las cosas Argentina cuando en sus países hacen lo que quieren”, señaló.

“Sergio Massa está reacomodando el desastre que dejó Martín Guzmán. Lo discutimos internamente muchas veces. Todas las coas que decía que iba a pasar, no pasaban. Por venir de afuera con cierta parafernalia hicieron que le crean más a esa gente”, dijo Máximo Kirchner.