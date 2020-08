“Me parece un maleducado”: Jorge Lanata defendió a Baby Etchecopar tras la pelea al aire y renuncia de uno de sus panelistas

Baby Etchecopar protagonizó un picante cruce en su ciclo en Radio Rivadavia con Pablo Montagna, columnista a cargo de la sección de espectáculos.r protagonizó un picante cruce en su ciclo en Radio Rivadavia con, columnista a cargo de la sección de espectáculos, quedecidió llevar a la mesa de “Lanata sin filtro” y, en ese marco,no dudó en tomar partido.

“Le hago un poco el contexto. El Dipy y Echarri intercambiaron tuits horrendos, toda esta cuestión ideológica que hay en el medio. Evidentemente Pablo Montagna quiso hacer eco de esta trifulca y Baby parece que lo sacó . A Baby no le gustó el tema y lo cortó en menos diez”, explicó Marina sobre el conflicto que se desató en “Baby en el medio”. “La verdad fue recontra tenso”, agregó.

Al escuchar lo que sucedió, Jorge expresó su postura: “Perdón, yo voy a decir una cosa en serio. Montagna no lo conozco, es un maleducado. Se tiene que ubicar que está en un programa y tiene que hacer lo que se convino que iban a hacer. En todo caso si no lo dejaron o hubo algún problema lo tiene que discutir fuera del aire”.

“Realmente me parece un maleducado”, remarcó Lanata. Marina tomó la palabra nuevamente y comentó: “A mí me sorprende mucho el momento radial que se generó porque los oyentes no tienen la culpa de una interna”. Entonces, el conductor declaró: “Lo que digo es que al aire eso no se discute en ningún caso, me parece mal”. A lo que Marina agregó: “Es feo es tenso, yo le creo a Baby la sorpresa”.

No obstante, Lanata consideró que “está mal que Baby incluya a los que solo hablan bien de él“. Para rematar el tema, Calabró dio una primicia importante: “El final de esta historia es que Montagna no va a formar más parte del equipo de Baby, prefiere dar un paso al costado”.