Médicos autoconvocados de paro: “Pedimos el reconocimiento de nuestra función»

Fue este jueves por la mañana que se concretó la marcha de los médicos de los hospitales y centros de salud de Salta, quienes desfilaron por las calles de la Capital rumbo a la plaza 9 de Julio, como parte del paro acordado durante 24 horas, en medio de los reclamos salariales y paritarias particulares solamente para el sector.

Vale mencionar que la medida de fuerza resuelta por los médicos autoconvocados incluyó no marcar el ingreso en los nosocomios, desde donde partieron para encontrarse en la plaza céntrica y allí, desde los mástiles, escuchar a los voceros quienes repitieron las demandas que están encauzando desde hace días.

“El grupo de autoconvocados es el más significativo de los médicos en la provincia, hablamos de los trabajadores de la salud pública, no hay gremio que convoque a tanta gente como los aquí presentes”, señaló el doctor Facundo Iñiguez, especialista en cardiología del hospital San Bernardo quien destacó que habían más de 400 colegas de esa institución acompañándolo.

“Pedimos un reconocimiento de nuestra función, de nuestra misión, que se refleje en la parte económica porque somos un grupo relegado a los largo de las décadas”, aseveró el médico quien agregó que “nuestra función es algo que ninguna persona del mundo desconoce, pedimos que se nos trate como merecemos”.

Dicho esto apuntó a la cuestión económica y al pedido de ser recibidos en paritarias de forma exclusiva, sin el acompañamiento de otros profesionales o rubros. “En la mesa se sientan diferentes profesiones y tratan a todos por igual, si bien todos somos importantes, pensamos que el rol del médico no es igual a los otros, el médico tiene una función completamente esencial y no puede ser reemplazado por nadie más, nuestro salario no se puede discutir con el de otras personas”, sentenció.

Dentro de las palabras que compartieron los otros voceros, quienes fueron los únicos que intercambiaron palabras con la prensa, destacaron el trato que recibieron en la reunión que mantuvieron con el Gobierno de la Provincia, elevando sus demandas. “Fuimos bien recibidos, el gobernador nos apoya y va a poner en agenda estos ítems, lo primero que le pedimos fue la modificación del artículo 21 de la ley 7678, debemos estar en un agrupamiento aparte, sentimos que no tenemos la dignidad en la misión que tenemos como médicos porque estamos todos agrupados”, concluyeron.

“Otras profesiones se sientan a discutir nuestro salario, no pedimos nada de otro mundo, entendemos que no tenemos un reconocimiento económico”