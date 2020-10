Médicos exigieron condiciones seguras para poder trabajar

Realizaron una movilización y entregaron un petitorio al gobernador. Los profesionales reclamaron a la gente que tome conciencia y se cuide para no contagiarse.

Fueron muchos los médicos que participaron de la protesta, que llegó al Gran Bourg.

Médicos salteños realizaron ayer una marcha hacia la Casa de Gobierno para entregarle un petitorio al gobernador Gustavo Sáenz. Si bien están organizados y nucleados en diversas agrupaciones, los pedidos van todos en el mismo sentido: tienen que ver con el reconocimiento para sus colegas fallecidos víctimas del coronavirus (que sus mujeres cobren el 100 por ciento), reclamos por mayor seguridad para los profesionales que se exponen atendiendo a pacientes de COVID-19 y reivindicaciones en materia de seguridad social para el sector.

Los profesionales de la salud se concentraron en el monumento a Gemes, donde atendieron a la prensa y le expusieron los puntos de los reclamos. Aprovecharon para mostrar las fotografías de los rostros de sus colegas fallecidos por la COVID y para seguir adelante con las recomendaciones para la sociedad en general sobre la peligrosidad de la pandemia.

Uno de los principales focos de conflicto está dado con el IPS, la obra social del Estado, que, afirman, los perjudica enormemente negándoles pagos que están contemplados en la Constitución Nacional y que bloquean en la Legislatura. Advierten que podrían llegar a dejar de atender a sus afiliados.

La convocatoria fue realizada por la Asociación Interhospitalaria de Profesionales de la Salud de Salta (Asimprosasa), Caja de Jubilaciones y Pensiones para Médicos de Salta, Colegio de Médicos de Salta, Círculo Médico de Salta, y con apoyo de la Confederación Médica de la República Argentina (Comra). Fueron varias docenas de vehículos los que marcharon por Entre Ríos directo al Centro Cívico Grand Bourg.

Fueron tres los profesionales que ingresaron a entregarle el petitorio dirigido al gobernador Gustavo Sáenz. Encabezó la comitiva de delegados el doctor Juan Dellmans.

Declaraciones

«Estoy conforme porque la Legislatura ha tomado el papel que tenía que haber tomado el Ejecutivo. Hace meses que pedimos la modificación de la ley que permitirá que la Caja de Médicos pueda percibir los aportes de la comunidad vinculada, como lo perciben todas las cajas profesionales de la provincia y del país. Salta es la única caja médica del país que no recibía el aporte por unas tres palabras que faltaban en el artículo 33 de la ley», manifestó el doctor Dellmans, miembro de la Caja de Jubilados para Médicos.

Dellmans destacó que insistirán con un pedido masivo de testeos para personal de salud y de seguridad que en definitiva son los que están al frente de la trinchera. «Desde hace 15 días se nos está muriendo casi un médico por día», dijeron con dolor los profesionales.

Seguridad

«Nosotros necesitamos una respuesta urgente del Ministerio de Salud para la bioseguridad y para la contención de los colegas. En todos estos meses no sabemos qué hicieron para afrontar la pandemia. Yo tengo mis serias dudas sobre el Centro de Convenciones», dijo Blanca Sánchez, que tiene 20 años de oficio y que llegó con las fotografías de los doctores Raúl Caseres y Sergio Guitián, recientemente fallecidos por la pandemia.

Profundamente conmovida estaba la doctora Silvana Rivero, que trabaja en el hospital Papa Francisco. «Yo les pido que se cuiden, que mantengan las medidas de prevención. Ahora que se viene el Día de la Madre, que las cuiden a sus mamitas, que no salgan, que se mantengan aislados porque a nadie ya le importa la pandemia. Nosotros vemos todos los días cómo llegan al hospital y ya no podemos hacer nada. Los familiares se enojan, pero ya no hay solución. Se nos mueren nuestros compañeros en nuestros brazos y la gente no toma conciencia», dijo la doctora Rivero.