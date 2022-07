MEDITACION DEL EVANGELIO

Mt. 11, 20-24:

💫La conversión de corazón.

1) Recriminar:

¿Será que hoy tenés que sentarte y ver tu vida? Capaz que hoy Jesús viene a recriminarte por todo lo que hace por vos y pone en vos, pero no te estás dando cuenta. A veces no miras todo lo que está poniendo Dios en tu vida, para que goces y disfrutes de este vivir; y vos seguís mirando lo que te falta o lo que no tenés. Hoy también siento que Dios me dice: «Che Luis, te la hago fácil, te dejo todo para que hagas el gol, pero vos seguís mirando a la tribuna, a aquel hincha que te insultó». Algo así nos pasa en la vida. Tenés todo para disfrutar de cada día, y del vivir y de que te vaya bien, pero seguís vuelteando con cosas que te pasaron o situaciones que te generaron espinas.

2) Convertido:

Conversión viene de convergein, metanoia, que significa cambiar de caminar. Vos y yo necesitamos cambiar, dar un giro en la vida. No podés ser el mismo de siempre, porque la misma vida es dinámica. La vida tiene sus momentos y la vida te hace cambiar. Van desapareciendo amigos y van apareciendo otros. Tu modo de pensar va cambiando, tus familiares van cambiando. Vos tenés que cambiar cositas que no van funcionando en vos. Tenés que serte sincero porque hay cosas que las estás manteniendo por soberbio o egoísta, pero sabes que las tenés que soltar porque no te llevan a nada. Lucha por ese cambio y por soltar lo que hoy no te lleva a nada y lo estás manteniendo no sé porqué.

3) Milagros:

Tu vida es un milagro y todos los días ves milagros a tu alrededor. Porque hay cosas que pasan y aparecen en tu vida que son de Dios, pero el detalle es que son cosas simples. Estas cosas están en la simpleza del día, del vivir. El milagro de que tengas dos manos, dos pies, el que puedas caminar, hablar, el que tengas alguien que te quiera, el milagro de tener para comer. ¡Tantas cosas! El milagro de ser libre, de vivir, de poder tomar las decisiones por vos mismo. Hoy mira tu vida y decime qué milagro hoy te lleva a decirte: «tengo que cambiar». Hasta el cielo no paramos.