EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas 21,5-19:

En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo:

«Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida».

Ellos le preguntaron:

«Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está para suceder?».

Él dijo:

«Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: “Yo soy”, o bien: “Está llegando el tiempo”; no vayáis tras ellos.

Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico.

Porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida».

Entonces les decía:

«Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diversos países, hambres y pestes.

Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo.

Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores, por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio.

Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro.

Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os entregarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre.

Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas».

MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

💫Lc. 21, 5-19:

💫El martirio y los tipos.

1) Martirio físico:

Es el martirio que sufren tantos hermanos nuestros en Irak, Irán, Asia en general. Son aquellos que dan la vida por amor a Jesús. La verdad que eso es prueba de fuego. Allí verdaderamente están los que son y los que no son. Si hoy te dicen «o dejas de ser cristiano o te mato» ¿qué haces? Pensa bien… es aquí donde crece la Iglesia. Gracias a los que dan la vida por Jesús.

2) Martirio psicológico:

Es cuando quieren imponerte un modo de pensar distinto al que fuiste enseñado. Cuando quieren imponerte cosas y que lo que está mal te impongan que está bien y lo que está bien te digan que está mal. Y si no pensás como ellos, sos un «anticuado» un «genocida» o no sé qué más… Imagínate a mí, por el solo hecho de ser cura, ni me preguntan qué es lo que pienso. Es un martirio, te matan en la prensa o en la familia, te quieren hacer pasar vergüenza o destrozarte públicamente.

3) Martirio espiritual:

Es cuando te ningunean en tu vida espiritual y orante. Esto lo podemos vivir dentro de nuestra misma religión cuando quieren hacerte saber que si sos del movimiento tal o cual o de cierta institución entonces sí estás bien. Si rezas como rezan tal o cual está perfecto, pero si sos del grupo tal o cual entonces no. Qué feo cuando ciertas personas o grupos quieren imponerte esa manera de relacionarte con Dios, que capaz traes desde niño o niña. Eso también es martirio. Hoy pidamos a Jesús que el martirio que nos toque vivir sea para mayores frutos en la Iglesia y por la paz en el corazón de los que la habitamos. Hasta el Cielo no paramos.