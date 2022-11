MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc. 21, 1-4:

💫Dar de lo que sos y no de lo que te sobra.

1) Levantó los ojos:

Esta actitud es la que tenés que tener hoy con vos mismo. Mira tu alrededor y lo que hay frente a vos. Capaz que estás centrado en mirar un solo lugar, una sola persona o un solo objeto y se te está pasando el ver cosas que pueden ayudarte a crecer en la vida. No te obsesiones con cosas que no suman a tu vida y a tu caminar y empezá a mirar lo que aparece frente a vos y lo que pone Dios frente a vos.

2) Los que ponen:

Estos ricos que habla el evangelio ponen por poner y para un cierto “cumplir”, pero no dan desde su corazón y desde su actitud. Esto también pasa con tu vida. Si ya a la vida no le das vuelta y te quedas con solo cumplir y hacer por hacer las cosas, entonces todo queda en la nada y lo que es tan valioso como es tu vida lo terminas depositando en cualquier lugar como algo así no más. Le terminas perdiendo el gusto y el valor a las cosas y te terminas perdiendo a vos mismo.

3) La viuda:

Ella pone lo que tiene. Es así como tenés que ponerle a tu vida. Ponele todas las ganas a tu día a día. Deja de estar depositando tu vida así no más a lo que venga y seguí para adelante. Hacete valer y valora cada cosa que haces y que te toca vivir. Valora ese actuar cotidiano tuyo, levántate de la cama y ponete las pilas porque sos valioso y da todo lo que tenés cada día, compartí y sonreí con quien puedas hacerlo. Hoy da lo mejor de vos. Hasta el Cielo no paramos.