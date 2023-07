Mateo 9,9-13:

En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme.»

Él se levantó y lo siguió. Y, estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores, que habían acudido, se sentaron con Jesús y sus discípulos.

Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?»

Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa «misericordia quiero y no sacrificios»: que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.»

Palabra del Señor

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💫

Mt. 9, 9-13:

💫Dios te busca.

1) Sentado:

La monotonía nos puede hacer perder la creatividad. Capaz que nos da seguridad y hasta estabilidad, pero nos puede detener en la aventura de vivir la vida. En esta vida nos podemos detener con una monotonía, en tu matrimonio, en mi sacerdocio. Nos da estabilidad, pero a precio de un vacío interior. La vida es riesgosa, pero hermosa.

2) Mateo:

La vida no es todo material, ni tampoco la vida es todo títulos. Capaz que Mateo tenía vida, no por la vida misma en sí, sino que tenía vida para cobrar, comprar y facturar. Cuando tenés una vida que se reduce a facturas, la misma vida te pasa factura. No dejes que tu vida se reduzca a lo material y mucho menos a ser cobrador de la vida de otros. Tu vida es tu vida y te la respeto, pero no la reduzcas a que solo sea compra-venta.

3) Pescadores:

Somos una Iglesia que nos hemos encerrado en nosotros mismos y hay que hacer una autocrítica de esto. Hay gente afuera que ni siquiera conoce nuestros lenguajes. Pero hay una sociedad que está golpeada y hasta autoflagelada, por considerarse pecadora, y nosotros muchas veces hemos rotulado a aquellos que se encontraban necesitados de Dios. Muchos tuvieron la experiencia de ser maltratados por un sacerdote en el confesionario, por no saber confesarse; o por señoras que están en la puerta de la iglesia con cara de piedra que cuestionan si deseas ayudar en la comunidad. Hay que reconocer que estas experiencias muchas veces tiran para atrás, pero sin olvidarnos de tantos que evangelizan con su vida y aportan gigantemente a la iglesia. Hoy vos y yo veamos qué podemos hacer por nuestra Iglesia. No es necesario que te hagas sacristán o monaguillo, capaz que con solo preguntar al cura cómo está o simplemente llevar una flor al Santísimo, es suficiente. Los aportes simples y sencillos son más eficaces que lo magnate y multitudinario. Acordate que doce locos comenzaron esta locura que ya tiene más de dos mil años y ya está por todo el mundo. Algo bueno está por venir.