MEDITACION DEL EVANGELIO

🌾

Mt. 14, 22-33:

💫Es un fantasma

1) La multitud :

Hoy como pueblo argentino damos un paso más por el proceso de la democracia. Como así también la multitud implica ello buscar el fin y bien común. La identidad de una nación es la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Desde el libro de Éxodo vemos que el pueblo tiene que trabajar por su libertad, pero siempre está la tentación de llorar “por las cebollas de Egipto”. Hoy Jesús viene a proponerte que lo sigas a Él y te sacies de Él, pero para vivir en Él implica renunciar y sacrificar. Porque la multitud puede acostumbrarse a la comodidad y cuando uno se acostumbra a la comodidad pierde la libertad. Jesús da a entender que no lo siguen porque es el Hijo de Dios, sino porque los sacia materialmente, trabaja a la multitud para que comprendan que seguir a alguien no pasa por lo que le da a la multitud, sino porque los guía así su plenificación como personas. A eso estamos llamados, pero una multitud fácilmente se puede confundir si pierde la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda.

2) Viento en contra :

Cuando hay cosas en contra de tu vida podés perder la estabilidad, y lleva a que uno se sienta hundido y mareado antes de hundirse en sí. No dejes que el fracaso de tu vida te lleve a hundir todo lo que venís construyendo por y para tu vida. Cuando emprendes cosas por vos y para vos, tomando distancia de tus seguridades, pero caminando hacia tu misión y vocación, te llevará a grandes golpes y a grandes tambaleos, pero no pierdas la fe, porque es el precio de tu libertad y de tu verdad. Es preferible pasar por inestabilidades, que es parte de tu camino a la libertad, que una mentirosa estabilidad, pero atado a la vida de alguien.

3) No teman :

Jesús te vuelve a recordar que está y te recuerda que nunca te dejará solo. La calma siempre llega cuando tenés fe, pero también te exige que camines y te animes a caminar por lugares que no ves, porque la vida es eso, luchar ciegamente, pero con un Dios que te indica. Hoy pidamos a Dios tener fe para caminar por lo que hoy hace agua en tu vida y que el miedo nunca paralice tu camino hacia la vida plena. Algo bueno está por venir.