MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc. 9, 43b-45:

💫Todo se entiende a su debido tiempo.

1) Admiración:

Nosotros vivimos nuestra religión sabiendo que nos unimos a Jesús y que es hermoso seguirlo. Conocer a Jesús es lo más hermoso que te puede pasar en la vida. Es lo que te lleva a enamorarte de la vida y de aquello que hay a tu alrededor. Es allí donde la admiración entra en acción. Cuando lo conoces a Jesús cambias tu interior.

2) Fanatismo:

Es aquí donde tenemos que tener cuidado. Cuando un cristiano cae en un fanatismo hace mal a la Iglesia y se hace mal a sí. El fanatismo hace que una persona no se ponga límites, se torne insoportable. Incluso puede caer en un «misticismo» en donde le hace decir cosas a Dios o a la Virgen que no dicen que no son. En esto ¡cuidado!. Ya lo decía el Papa cuando hablaba de personas que más se dedicaban a leer revelaciones o visiones, que la Palabra de Dios. Me estoy refiriendo a lo extremo.

3) Complemento:

El descubrir a Jesús nos ayuda a adentrarnos. Las visiones para ver que están encaminadas, como las revelaciones en sí, nos llevan a buscar más a Jesús, hasta cambiar de actitud en la vida, como lo muestra la Virgen de Fátima o de Lourdes. Nos adentra en el misterio de Jesús que nos ilumina en su Palabra, como así también en la Eucaristía. Nosotros somos complemento cuando nos unimos como hermanos en un mismo pan, partido y compartido. No hay que vivir siempre en lo extraordinario, sino en lo ordinario. No somos fanáticos, somos enamorados. Somos caminantes de la vida que quieren ser felices descubriendo a la Vida. Algo bueno está por venir.