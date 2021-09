MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lectura del santo evangelio según san Lucas (6,39-42):

En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una parábola: «¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: «Hermano, déjame que te saque la mota del ojo», sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano.»

Palabra del Señor

Lc. 6, 27-36: Hagamos lo que queremos que hagan por nosotros.

1) Hagan: Es tarea tuya y mía hacer el bien. Incluso esto implicará que haya gente que nos difama y nos quiere complicar la vida. Vos seguí, no te cierres a hacer el bien por culpa de aquellos que no aguantan tu luz y que por envidia son capaces de hacerte daño. Esto sucede en todo ámbito, incluso en el eclesial; pero vos seguí para adelante, seguí dando de vos al que lo necesite y no dejes de darte la oportunidad de tener un corazón generoso y libre. Sigamos construyendo aunque nos vengan a robar las ilusiones, sigamos caminando aunque nos pongan piedras, sigamos aliviando a otros aunque otros pongan bolsas de arena en nuestras espaldas. ¡Seguí!

2) Regla de oro: La regla de oro en relación con Dios es aquella de «no hagas aquello que no quieras que te hagan a ti». Esa es la clave de tu convivencia con los demás. No dejes de apostar por tu vida y aprende a valorar pero valorándote y hacete valorar para que vos puedas valorar. No dejes de mirar a los ojos a la otra persona, no dejes de hacerla sentir importante, porque vos tenés esos ojitos que brillan. Vos sos valioso o valiosa, vos sos el sentido de vivir de muchos.

3) El mérito: Salí de vos, salí de tu zona de confort. Mostrarte prudentemente ante los demás como sos y a no bajar los brazos en lo que haces. Tenés grandezas y la grandeza de corazón se ve en las crisis y turbulencias. Hoy pilotea tu vida y no dejes de apostar por vivir. La vida es hermosa y el tiempo se pasa, no dejes de caminar por construir tu vida. En esta vida te chocarás con gente buena y mala, gente que te ayudará y gente que no. Pero vos, y solo vos, sos quien decidirá a quién te aferras y a quién no.