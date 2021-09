EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas 8,16-18

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «Nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama; lo pone en el candelero para que los que entran tengan luz. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. A ver si me escucháis bien: al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener.»

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Lc. 8, 16-18:

🌾No hay nada oculto.

1) Lámpara:

En este mundo todos tenemos la tarea de iluminar. Los cristianos somos lámpara para este mundo. Vos sos lámpara y en tu interior hay luz. No apagues esa luz que hay en vos y que Dios te puso para que ayudes.

2) Recipiente:

Son aquellas cosas que te llevan a ocultar tu luz. Es aquello que te quita la subjetividad. Hoy podríamos hablar de varios recipientes: el recipiente “personal” que es la persona que no te deja crecer ni te deja ser, aquella persona que quiere apagar tu carisma. El recipiente “ocasional”, momentos en que parece que estás enterrado y no aportas a este mundo. Recipiente “psíquico” cuando vos te crees que ya no iluminas.

3) Tener:

En esta vida hay algo nuevo y vivo que sos vos. No te olvides quién sos y de dónde venís. Tenés el futuro en tus manos. Solo vos te conoces y sabes cuáles son tus límites. Estás en este mundo para aportar y seguir adelante. Ten fe porque sos luz.