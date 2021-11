EVANGELIO DEL DÍA 🌾

Lucas (19,41-44)

En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, le dijo llorando: «¡Si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz! Pero no: está escondido a tus ojos. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro, y no dejarán piedra sobre piedra. Porque no reconociste el momento de mi venida.»

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

🌾 Llorar por la patria.

1) Llorar:

Es la actitud que tiene Jesús con su gente y su tierra. Hasta me pongo a pensar en aquellos que hoy lloran por su patria y por su tierra, por tener que irse de su hogar y hasta tomar distancia de su familia. Hoy siguen existiendo personas que lloran porque realmente sufren por su patria.

2) Poner paz:

A eso estamos llamados nosotros los ciudadanos. Comprometernos para poner paz. La paz que solo nuestro Dios con nosotros podemos poner. Ponete a pensar en nuestros héroes, ellos dieron la vida por la tierra e incluso lucharon por un país en paz. ¿Vos qué haces por tu tierra?

3) El tiempo:

Es ver cómo Dios sigue dando signos a la sociedad. Dios sigue bendiciendo nuestra tierra y no lo reconocemos. Hoy Dios te visita en el pobre, en el cultivo, en la generosidad de la gente. Hoy Dios visita tu tierra, tu comunidad y tu corazón. Déjate tomar por Él para construir un país en paz por medio de Él.