Médiums: cómo son las sesiones donde las personas se conectan con las almas de sus seres queridos

Las sesiones no son tenebrosas ni oscuras y terminan con personas emocionadas y contentas.

Escuchar la palabra “médium” remite inmediatamente al cine clásico, a libros antiguos, a cuestiones oscuras y acaso tenebrosas. Personas que conectan con los espíritus. Uno cree que encontrará gente con turbante en salas oscuras con bolas de cristal sobre mesas de manteles descoloridos. Pero no.

Los mediums no existen solo en la ficción. Y por cierto tampoco son tenebrosos ni con estéticas góticas. Conectan con espíritus, sí, aunque ellos prefieren decirles almas. Y no son almas al azar. Son almas de personas que fueron queridas por los consultantes. Al menos así se maneja Jonatan, un muchacho joven que desde chico descubrió que tenía… capacidades (llamémoslas así) que los comunes no tenemos.

Jonatan no ve. Me dijo que percibe. Que cuando alguien se sienta frente a él, puede ver a las almas que lo rodean y servir de intermediario. A veces porque el consultante (así llama a quien contrata sus servicios) quiere saber algo y a veces porque los que están en el otro plano desean dejar algún mensaje.

No fue tenebroso. No fue oscuro. Vi a personas terminar sus sesiones contentas. Vi lágrimas también, gente emocionada por lo que sucedía.

Mediums en el siglo XXI, claro que sí. Esto fue lo que pasó.