Mejoran las ventas de autos cero kilómetro tras el derrumbe de inicios de año: cuál es la marca que pica en punta

A fuerza de descuentos, bonificaciones y bajas de las tasas de interés para comprar a crédito, los números de abril muestran una mejora en las ventas superior al 30% en comparación con marzo. De todos modos, el cuatrimestre cerraría un 25% abajo de 2023. Toyota es la única marca que creció en participación de mercado entre las diez mejores

El mercado automotriz argentino de unidades nuevas tocó fondo en marzo con una caída del 36,6%. En abril, a una semana del cierre, hay un repunte superior al 30%. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los incentivos en formato de descuentos, bonificaciones o créditos a tasa cero para la compra de autos cero kilómetro parecen estar dando resultados positivos. No ocurre en todas las marcas, sino sólo con las que fueron más audaces en salir al mercado con propuestas de ese tipo, pero tras la fuerte caída de marzo que llegó al 36% en relación con el mismo mes del año anterior, ya no hay disminución de operaciones sino una recuperación lenta de ventas.

Al día de hoy se llevan patentados 20.314 vehículos en total, lo que implica un 11% arriba de abril de 2023 y un repunte del 33% por sobre las malas ventas de marzo de este año. El dato, de todos modos, debe tomarse con cuidado porque en general, las operaciones de los últimos días de cada mes son las que definen la performance del período. Es cuando se ajustan entregas si la competencia está mejor, y cuando incluso algunas concesionarias hacen “autopatentamientos” para cumplir sus objetivos.

De ese modo, estar un 11% mejor que en abril de 2023 a una semana del cierre del mes no significa que se superarán los registros interanuales, lo que significaría una mejora inesperadamente buena, sino que probablemente se alcancen números buenos para el contexto del mercado

La previsión que había para abril era de 27.000 autos, pero después de fortalecer y extender los incentivos que aparecieron en la segunda quincena de marzo, la actual proyección de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), dice que el mercado va camino a las 31.000 unidades. Esto sería inferior en un 10 a un 12% en comparación con abril 2023 y muy similar a ese mismo mes de 2022. Al día de hoy, tomando el acumulado del año, la caída de ventas está en el orden del 25%, cuando a finales de marzo había sido de un 30,2% menos.

“Hay una mejora, sí. Pero con un 25% abajo, el cuatrimestre cerrará con una proyección anual de 337.000 autos y si el objetivo es alcanzar las 380.000 unidades, hay que mejorar mucho todavía”, analizaron desde una terminal ante la consulta de Infobae.

“Si, hay una mejora en las ventas”, aseguró un empresario de agencias multimarca que vende tanto autos nuevos como cero kilómetro. “Ya no hay espera, hay stock de todos los modelos, y hay marcas que ofrecen descuentos que llegan al 15% con patentamiento bonificado y hasta con seguro gratis por un año. Además, ayuda también que bajaron los intereses para los créditos. Está empezando a moverse el mercado de a poco”, confirmó.

De todos modos, no es el mismo escenario para todas las marcas. Hay quienes van por el mercado y otros por el equilibrio financiero. Mientras algunas han apostado fuerte a herramientas de incentivo para mejorar las ventas, están también quienes parecen estar cuidando la rentabilidad y que los números cierren, ya sea por necesidad o estrategia.

A falta de las cifras finales de abril, Toyota pasó del 13,7% de participacón en el total del mercado en enero, al 20,1% en febrero y al 25,3% en marzo, y es la única marca que ha crecido mes a mes en lo que va del año. Sus competidores directos tuvieron fluctuaciones con bajas en marzo, y otras como Citroën y Chevrolet han bajado a medida que pasaron los meses. Mientras los de Stellantis fueron de 4% en enero, 3,5% en febrero y 3,4% en marzo, los de General Motors pasaron del 7,1% en enero, a 5,4% en febrero y a 4,4% en marzo, perdiendo participación de mercado.

“Todo depende de a qué llamemos repunte. Si hacer una o dos operaciones más por día es mejora, estamos mejor, porque además no cayeron las ventas como lo venían haciendo. Pero es necesario hacer algo más. Se siguen revisando los objetivos mensuales y viendo el modo de generar más incentivos para los clientes, pero no se puede caer en decisiones que pongan en riesgo la operación de la marca. El escenario es complicado y es preferible quedarse quieto que salir a reventar autos para no perder participación de mercado”, dijo un gerente de ventas de un concesionario oficial que no ha visto a su marca despegar como a las otras.