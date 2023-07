Melconian salió al cruce de las medidas de Massa: “Esto está mal desde el minuto cero”

El economista cuestionó la iniciativa del Gobierno Nacional y analizó el nivel de endeudamiento que dejará la gestión de Alberto Fernández

La devaluación parcial que inició el Gobierno Nacional en la mañana de este lunes, y que condujo ─entre tantas variantes─ al alza de los distintos tipos de cambio, ha sido objeto de cuestionamientos. Uno de los críticos de las medidas de Sergio Massa fue Carlos Melconian, quien consideró esta iniciativa como un “chiquitaje” y aseguró que “está mal desde el minuto cero. La telaraña cambiaria que armaron no tenía chance de terminar bien”.

En una entrevista que mantuvo para Radio Mitre, el economista sostuvo que “para la situación argentina es muy poco, por no decir nada, en términos de acá a la primaria y evaluando lo que viene después”.

Al respecto, aclaró: “El tema de la moneda y el tema de la brecha ha llevado a esta situación casi artística, con una seudo complicidad del Fondo. Lo que está claro acá es que la administración actual quiere llegar a la Paso sin devaluar, no quiere llegar rompiendo con el FMI, ni que el Fondo rompa. No quiere que la brecha se le escape de una magnitud aceptable (de entre 90 y 100%). Y con todo eso tiene una inercia de US$ 100.000 de pérdida por día que no puede parar, y los vencimientos de deuda, sin reservas. Es una situación muy compleja“.

No obstante, destacó que más allá de que no haya promovido nuevos préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el gran problema que dejará este Gobierno es el nivel de endeudamiento.

“Este gobierno no se da cuenta de que no puede continuar de esta manera. ¿Y qué hace? La estira como un chicle a ver adónde llega. Estamos mirando las medidas de ayer a la noche y son irrelevantes con este quilombo en la cabeza. Porque el estadista que esté pensando esto tiene que mirar 5 minutos lo de ayer a la noche, pero mirar 10 minutos, aunque sea la historia del país. Y no puede ser que otra vez nos comamos el garrón de semejante deuda”, se quejó en diálogo con Jorge Lanata para el mencionado medio radial.

El especialista desglosó la deuda de la administración de Alberto Fernández al explicar que se sumarán pasivos por 20 mil millones de las importaciones, 10 mil millones de los yuanes y otros 10 mil millones de reservas negativas.

“Así son 40 mil millones de deuda. Esto es la fondomonetización de la segunda parte de este gobierno. Es un mensaje general. Un S.O.S. que hay que explicitarlo a la sociedad argentina. Esto termina con otros 40 mil millones, de origen diferente

[al del Fondo]

. Imaginate que asume alguien y tiene que decir cómo va a pagar otra vez 40 mil millones”, indicó.