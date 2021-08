Nacionales Melconian, sin filtro: “No jodamos más con el rebote económico, es una fantasía”

Durante una entrevista en el canal LN+, el ex director del Banco Nación mostró preocupación por el futuro de la Argentina con el Gobierno de Alberto Fernández Carlos Melconian apuntó duramtente contra el Gobierno de Alberto Fernández por el futuro de la Argentina: “Es como subir a un micro y que el que maneja no esté en condiciones”. También pidió a los funcionarios que “no jodamos más con el rebote económico, es una fantasía”. “Estas son las elecciones más importantes desde el regreso de la democracia”, afirmó en reiteradas oportunidades el economista en una entrevista en LN+. “Estoy muy preocupado por el tema de los efectos prácticos de esto, estoy queriendo salir del análisis de corto plazo y muy preocupado. Esto es como si uno tuviera que subir a un micro por la ruta y el que maneja no está en condiciones de manejar”, expresó. Durante una conversación con Alfredo Leuco, Melconian manifestó: “Toda esa verborragia que uno ve ahora que se acentúa por la cuestión electoral, es dedicado a los fans. La gente está en otra cosa. Si vos me decís ‘quieren Venezuela’ yo te digo ¿quién? No se quién está al mando porque tampoco veo a Cristina Kirchner en la diaria”. “En democracia, este desgaste de poder no se vio muy frecuentemente. La Argentina no ha tenido presidentes en democracia débiles. Cuando se dice que Cristina Kirchner tiene el poder, y que en el discurso de ayer le dijo ‘poné orden’, le doy tan poca pelota y estoy tan preocupado por el 2023 y los dos años, que estoy ajeno a esto. Pero ‘poné orden’ es quien manda. Ahora ¿para qué y para ir a dónde? En un momento vos tenés que decir: bueno a dónde vamos. ¿Quién se hace cargo del análisis práctico, quién maneja el micro a la mañana?”, continuó cuestionando el economista. Asimismo, comentó: “Cuando viene un rebote y ponen a ministros a decir que el sector está rebotando, no jodamos más con el rebote, no existe esa fantasía. Lo hacen salir a poner la cara. Debe haber conversaciones privadas entre ellos de gran preocupación”.