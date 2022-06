Melconian,luego de su encuentro con CFK:“Argentina hace 12 años que está en el mismo lugar”

El economista se refirió esta mañana al encuentro que mantuvo con la vicepresidenta. “Yo fui a donde me dijeron”, aclaró el expresidente del Banco Central durante el macrismo, en relación a su voluntad de reunirse con la autoridad que lo convoque.

La vicepresidenta Cristina Kirchner tuvo una sorpresiva reunión el viernes con el economista Carlos Melconian. El ex presidente del Banco Central acudió al encuentro en su rol de presidente del IERAL, el think tank económico de la Fundación Mediterránea.

En diálogo con Radio Mitre, el crítico economista afirmó: “Yo fui donde me dijeron. Decir que fue

[un encuentro]

institucional es la verdad y no es una escapatoria. Porque cuando a mí me ha tocado hablar, si me llama una autoridad o un presidente, aunque no esté de acuerdo con su ideología yo voy”, explicó.

Luego insistió: ¿Cómo me va a pedir mi opinión un presidente y yo no voy a ir? Desde la vuelta de la democracia yo me vi con todos y faltaba Cristina. Y bueno, llegó el momento. Hubo la institucionalidad de por medio y luego se dividió. Lo institucional fue media hora y el resto actualidad”.

Carlos Melconian se ha caracterizado por ser un fuerte crítico de la gestión del ministro de Economía, Martín Guzmán. También se ha mostrado en desacuerdo con las políticas económicas que se llevaron a cabo durante los gobierno de Cristina y Néstor Kirchner.

“No me sorprendió el llamado de Cristina, de la misma manera que no me sorprendió cuando he hablado con otros presidentes”, argumentó el reconocido analista.

Respecto a la situación económica actual, Melconian nuevamente fue lapidario: “La Argentina hace 12 años está en el mismo lugar y nosotros pensamos en un capitalismo donde tiene que haber un cambio de régimen y estamos abocados en ese tema”, indicó y en ese sentido advirtió: “El 2023 va a llegar y, si algún día te toca, vos tenés que saber cómo se hace esto. Hablar no implica que te vayan a imponer sectorialmente las cosas, pero si no hay un acuerdo entre la clase política donde se eliminen las posiciones extremas va a ser muy difícil”.