Memorándum con Irán: aceptan a 300 testigos en el juicio contra Cristina Kirchner

El tribunal citó a Ronald Noble, el ex directivo de la Interpol, para declarar como testigo por teleconferencia el 5 de octubre. Así mismo, fueron citados distintos jueces y periodistas. A través de la resolución tomada hoy por los jueces, el Tribunal Oral Federal 8 resolvió avanzar con el juicio oral en la causa del-en donde está imputada la vicepresidentay varios funcionarios del Gobierno-, hacer una “instrucción sumplementaria, fijar una audiencia preliminar para diciembre, y. A su vez, decidió citar como testigos a Ronald Noble y Joel Sollier, ex directivos de Interpol.

En esa lista de testigos aparecen el ex espía Horacio “Jaime” Stituso, el ex juez Rodolfo Canicoba Corral y el actual juez y candidato a Procurador Daniel Rafecas, junto a legisladores que analizaron el Memorándum como el ex senador Miguel Angel Pichetto y el diputado del PRO Waldo Wolff y la ex jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. También figuran ex funcionarios como Aníbal Fernández, Julio De Vido y Ricardo Echegaray. O el radical Mario Cimadevilla, que estuvo al frente de la UFI-AMIA durante el Gobierno de Mauricio Macri y terminó yéndose en medio de polémicas por la posición de esa querella en el juicio del encubrimiento de AMIA.

La fecha del inicio del juicio se dará a conocer el 14 de diciembre. Mientras tanto, Ronald Noble tiene fecha para declarar por teleconferencia como testigo. El ex directivo de Interpol fue quien cruzó a Nisman apenas el entonces titular de la UFI AMIA hizo la denuncia por el Memorándum con Irán contra la actual vicepresidenta (por entonces, presidente de la Nación).

Así mismo, quedó citado Joel Sollier, consejero jurídico en 2013 que manifestó cuando se firmó el Memorándum que el acuerdo no implicaba “ningún tipo de cambio en el estatus de las certificaciones rojas aplicadas en relación a los crímenes investigados en la causa AMIA”. Estas declaraciones habían sido pedidas en mayo de 2019 por la defensa del hoy procurador del Tesoro Carlos Zannini, a cargo Mariano Fragueira Frías.

“La convocatoria anticipada de los testigos Ronald Noble y Sollier en nada obsta a que durante la sustanciación del debate alguna de las partes estime necesario volver a oírlos para dilucidar puntos dubitativos; motivo por el cual no existiría perjuicio alguno, sino más bien optimización de los recursos probatorios, los cuales deberán ser evaluados por los litigantes y jueces en sus respectivas oportunidades”, dijeron los jueces. Y fijaron esas teleconferencias para Noble el 5 de octubre y para Sollier el 19.

Tanto Noble como Sollier no habían sido citados previamente a declarar, ya que desde las querellas sostienen que el primero es un imputado, lo que impediría su citación como testigo.

Según la resolución a la que pudo acceder Infobae, el TOF dispuso ordenar a la Organización de Policía Internacional INTERPOL, “a fin de que explique respecto de los banners insertos en las notificaciones rojas de los ciudadanos iraníes, dónde se encuentran reguladas esas inscripciones, y en particular, si esos banners afectan la vigencia de esas notificaciones de búsqueda y captura”.