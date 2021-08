Memorándum con Irán: el fiscal rechazó el pedido de CFK de declarar nula la causa

Marcelo Colombo negó que haya parcialidad por parte de los jueces. Cristina busca evitar el juicio oral de una de las causas que mas le preocupan El fiscal Marcelo Colombo rechazó los planteos de la vicepresidenta Cristina Kirchner y varios exfuncionarios de su gobierno para cerrar la causa por el Memorándum con Irán.

El representante del Ministerio Público adelantó su posición en el inicio de una audiencia que se realiza este miércoles. El caso se tramita ante el Tribunal Oral Federal 8, que deberá definir qué sucederá con el caso.

En la audiencia del 16 de julio Cristina Kirchner expuso los fundamentos del pedido de nulidad y consideró que la acusación en su contra es “un disparate judicial, institucional y político” y apuntó especialmente contra dos magistrados -Gustavo Hornos y Mariano Borinsky- que la imputaron y mantuvieron reuniones en la Quinta de Olivos con el ex presidente Mauricio Macri.

Sin embargo, en su alocución de hoy, Colombo manifestó que esas reuniones no son causa para justificar la existencia de una imparcialidad o que se hayan lesionado garantías procesales: “Acá lo que tenemos que analizar es si se han violado o no garantías procesales de este proceso”. Y agregó: “Más allá de que las visitas estén acreditadas no alcanza para decir que se violó la garantía del juez imparcial. Es necesario demostrar que en este caso en concreto esos jueces actuaron con un interés subjetivo, una animadversión, perjuicio para la parte del proceso. Lo cual a mi juicio de momento no está demostrado”.

Pese a su posición contraria, el dictamen del fiscal no es vinculante y, aunque dictaminara a favor de la realización del juicio oral, los jueces del TOF 8 podrían tomar la decisión de sobreseer a los acusados.