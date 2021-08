“Mentiría si dijera que me fue bien”: Ricardo Arjona cantó en un subte de Nueva York y nadie lo reconoció

Ricardo Arjona sorprendió a sus seguidores con un video en el que canta en Nueva York. Admitió que nadie lo reconoció.

Mientras disfruta de lo que la imponente ciudad de Nueva York tiene para ofrecer, el cantante Ricardo Arjona decidió agarrar su guitarra e irse a unas de las estaciones de subte más transitadas para ponerse a cantar algunas de sus canciones.

El artista, que cuenta con discos muy icónicos, no debería pasar desapercibido.Sin embargo, la suerte le jugó una mala pasada ya que el guatemalteco admitió que nadie lo reconoció.

“Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York”, escribió en Instagram. Agregó que “lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito”.

El texto estuvo acompañado de un video en blanco y negro en donde se lo ve sentado en una pequeña silla de la estación mientras afina su guitarra.

A pesar de ser uno de los artistas hispanohablantes más reconocidos que muchos identificarían, lo cierto es que en el video se lo ve usando un sombrero (típico de su personaje) y unos anteojos de sol negros muy grandes. Ya que la mitad de su cara estaba cubierta, algún fanático poco atento podría habérselo pasado.

Ricardo Arjona anunció el lanzamiento de un nuevo discoLa grabación en la que se lo ve tocando tiene varias referencias a su nuevo disco “Negro”. Es más, en el posteo escribió: “#Negro volver a la calle otra vez”.

Para anunciar el lanzamiento del mismo, el cantante contó que es algo que viene preparando hace más de dos años, pero que la pandemia frenó. “Algo me dice que la historia del disco Negro estaba escrita para no salir como como lo iba a hacer. Hoy Negroes el disco que fue, pero habrá que agregarle los fantasmas que acecharon los últimos años”, explica en el video de 13 minutos que lo publicita.