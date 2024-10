Mercado Libre vs. Amazon: el enfrentamiento por el dominio del comercio electrónico en Argentina

Amazon desembarca en Argentina con “tarifa plana” de 5 dólares, poniendo en jaque el liderazgo de Mercado Libre en la región.

Una de las noticias más relevantes de la industria e-commerce ha salido a la luz el pasado mes de septiembre. La gigante Amazon, del empresario estadounidense Jeff Bezos, desembarcará en Argentina posicionándose como el competidor directo de Mercado Libre, la actual plataforma líder de comercio electrónico en el país. Los ojos están puestos sobre Marcos Galperín, su CEO; parece que el tablero del monopolio en el mercado titubea para el empresario, quien milita con fervor las ideas liberales del oficialismo.

Uno de los puntos clave que diferencia a Mercado Libre y Amazon en su competencia por el mercado argentino es el método de pago. Mercado Libre ha logrado construir un ecosistema financiero sólido con Mercado Pago, una herramienta que no solo facilita las compras dentro de la plataforma, sino que también se ha convertido en una de las opciones más confiables para transacciones digitales en diversos sectores, como el de los casinos en línea.

Habrá que estar atentos al desembarco de Amazon y su consecuente influencia en industrias crecientes como la del juego en línea. Por ahora, solo se conocen algunos detalles y la opinión del magnate Marcos Galperín, que no dejó pasar la circunstancia para extender un mensaje político.

¿Se quiebra el monopolio de Galperín?

Argentina no es el único horizonte de Amazon; la novedad se dio a conocer mediante un anuncio publicado por la empresa en donde se enlistaron los países desde donde se podrá comenzar a hacer envíos con una “tarifa plana” de tan solo 5 dólares. Bahamas, Islas Caimán, Ecuador, Trinidad y Tobago comparten la lista con Argentina. La noticia sacudió los medios nacionales que especulan sobre las ventajas de Amazon, los usuarios podrían hacer uso del servicio “puerta a puerta” de una canasta de productos internacionales.

La inserción en el mercado argentino es una gran oportunidad para Amazon, que se topa con un público objetivo que ya ha sido consolidado por su contrincante. Tanto usuarios como pymes, afianzados con el ecosistema e-commerce, utilizan Mercado Libre para la compra-venta de forma cotidiana. Con el terreno llano y un gobierno que abandera a los empresarios, Amazon ingresa por la puerta grande.

Muchos señalan que la forma en que se ha dado a conocer esta noticia fue una clara provocación hacia el CEO argentino. La batalla con Amazon es una grande, pero se suma a otras discusiones que han tenido a Galperín en el centro de la cuestión, como el cruce de denuncias entre MODO y Mercado Libre. El truco y retruco de acusaciones comenzó con la denuncia que los bancos realizaron contra Mercado Libre por abuso de posición dominante en el mercado de billeteras virtuales.

Pero Galperín no solo ha estado en boca del sector empresarial. Lejos de mantenerse a la sombra de los acontecimientos políticos, el fundador de Mercado Libre expresa su apoyo al presidente Javier Milei cada vez que puede. La incómoda noticia del desembarco de su principal competidor en el país no fue la excepción: “Pocas cosas que disfrute más que ver a zurditos resentidos poniéndose contentos cuando una empresa yanqui viene a Argentina. La batalla cultural se va ganando! VLLC!”, reaccionó el CEO en su cuenta de X.

La “tarifa plana”, sus condiciones

Desde el lado de los compradores, la noticia se recibió con ilusión; precios competitivos para compras electrónicas internacionales y un servicio “puerta a puerta” con una tarifa plana no está para nada mal. La comparación entre Mercado Libre y Amazon destapa las ventajas de esta última; incluso con los impuestos asociados a las tarjetas de crédito o “dólar tarjeta”, que hoy ronda los 1.580 pesos, el servicio de Amazon parece ser menos costoso.

Sin embargo, es pertinente tener en consideración las condiciones sujetas a la tarifa de los 5 dólares y su servicio. Los argentinos podrán hacer las compras directamente desde la plataforma con sede en Estados Unidos y recibirlas mediante el servicio Pequeño envío vía Courier. Se trata del régimen utilizado por Amazon regulado por la AFIP que incluye estrictas condiciones para los compradores.

Entre ellas, las compras no deberán tener finalidad comercial, no podrán superar las 3 unidades de la misma especie ni pesar más de 50 kilos. No podrán superar el precio de los 1.000 dólares y los destinatarios del envío no podrán recibir más de cinco pedidos al año, además de tener que contar con clave fiscal nivel 3 en la AFIP. Asimismo, no todos los productos aplican a la promoción del envío.

Amazon ya había hecho acto de presencia el año anterior mediante el reclutamiento de personal para cubrir puestos de trabajo en Amazon Web Services (AWS) en Argentina, junto a un mensaje que manifestaba deseos de expansión en la región. Sin embargo, la noticia de su desembarco se recibió como un hecho drástico. Las placas fundacionales sobre las que se ha construido el dominio de Mercado Libre se agitan, enfrentando a dos magnates de la industria y poniendo en jaque el liderazgo del comercio electrónico en Argentina.