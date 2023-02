Mesa del FDT: La Cámpora busca trabar el debate electoral si no se trata “la proscripción” de CFK

Legisladores y funcionarios que responden a la Vicepresidenta buscan nuevamente imponer condiciones a la convocatoria de Alberto Fernández.

En la previa a la reunión de la mesa política del Frente de Todos dirigentes cercanos a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, volvieron a meter presión para que en la cumbre haya definiciones sobre lo que llaman la “proscripción”de la líder del oficialismo, por la sentencia por el juicio Vialidad que la inhabilitó para ejercer cargos públicos.

Los reclamos de dirigentes como el senador nacional de La Cámpora, Mariano Recalde, la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, y la titular del bloque K en el Senado bonaerense, la cristinista Teresa García, se producen en momentos de máxima tensión entre el presidente, Alberto Fernández, y la vice, como anticipó Marcelo Bonelli en TN.

Recalde planteó que en la mesa política en la que se discutirán “las reglas electorales” del oficialismo para las presidenciales se debe “sentar postura sobre la proscripción” de la líder del Frente de Todos. El senador dijo que tienen “mucha expectativa” por la convocatoria que hizo el Presidente, que era una de las exigencias de La Cámpora.

El legislador igualmente condicionó la discusión de la lista de temas de la mesa política: “No podemos trazar una estrategia electoral sin tener en cuenta la proscripción de Cristina”. Además reclamó que se debata “la gestión”, contra las pretensiones de Alberto Fernández que no está dispuesto a aceptar esta exigencia, como anticipó TN.

“Operativo clamor” por Cristina Kirchner para las elecciones

Recalde se sumó al “operativo clamor” detrás del deseo del kirchnerismo duro para la que la líder del Frente de Todos compita en las elecciones presidenciales, pese a que la propia Vice dijo que no será “candidata a nada en el 2023″ y que no va a “tener fueros”, en su dura réplica tras la condena por el juicio Vialidad.

El senador K dijo que quiere “que se generen las condiciones para que Cristina sea candidata, si ella desea serlo”, y consideró que la líder del Frente de Todos “fue clara en decir que no se bajó ni renunció” a competir en las elecciones, en declaraciones a AM 750.

Fernanda Raverta se sumó a los reclamos para tratar la “proscripción” a Cristina Kirchner en la mesa política K

La titular de la ANSES, también integrante de La Cámpora, se sumó al coro del kirchnerismo duro para poner sobre la mesa la “proscripción” a Cristina Kirchner en la cumbre del oficialismo. La funcionaria consideró que la mesa política del oficialismo se enfrentará a una “enorme dificultad”, que es la de cómo definir la “mejor estrategia electoral” después de acusar al Poder Judicial de “proscribir a la candidata con mejores chances de ganar”.

Para Raverta “la mesa política y los argentinos en general tienen un enorme problema: cuando se cumplen 40 años de democracia se da el inédito hecho” de que Cristina Kirchner “no pueda presentarse porque pesa sobre ella una proscripción del Poder Judicial”, en declaraciones a la agencia Télam.

Teresa García: “Es inviable pensar una estrategia sin que quede clara la situación de Cristina Kirchner”

La titular del bloque K en el senado bonaerense también presiona para que en la cumbre K haya definiciones sobre la “proscripción” de la Vicepresidenta: “Es inviable pensar una estrategia política-electoral sin que quede clara cuál es la situación de la dirigente con más adhesión según todas las encuestas que, además, está inhabilitada por decisión de una Justicia y que tuvo en septiembre una bala que no salió a diez centímetros de su cabeza”.

García dijo que “una mesa política no tiene que ver solamente con el reparto de las listas para los diferentes sectores: ¿Qué puede pensar la sociedad en cualquier país del mundo si una Vicepresidenta hubiera tenido una bala a diez centímetros que no salió, y su fuerza política se planteara para el año electoral volver a ofrecerse a la comunidad como una alternativa, con eso sin resolver? No hay respuestas”, en declaraciones a Futuröck FM.