Messi destrozó al PSG por cómo se comportaron con él: “Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento”

El astro argentino le pegó un palazo al conjunto parisino durante la entrevista que dio a Olga con Migue Granados

La entrevista entre Lionel Messi y Migue Granados en Miami para Olga fue todo un éxito. Si bien se tocaron tópicos clásicos, como la vida cotidiana del diez, la familia y su presente en el Inter Miami, también hablaron sobre el pasado del astro argentino en el PSG y si “se arrepentía de pasar por París”.

“La verdad que el PSG no fue como esperaba pero siempre digo que las cosas pasan por algo. Si bien ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí”, comenzó el astro argentino con sus vivencias en el último campeón de la Ligue 1.

“Con mis compañeros, re bien con todos. Después, con la gente era entendible, por ‘culpa nuestra’ no fueron campeones de nuevo, pero bueno, fui el único jugador que no tuvo reconocimiento, el resto de mis compañeros de la Selección sí lo tuvieron”, liquidó Messi al PSG y a los dirigentes.