Messi podría quedarse sin equipo en las próximas 48 horas

2021-06-28 16:14:50

El miércoles vence su contrato con Barcelona y aún no hay firmas del jugador en ningún equipo.

Mientras se lleva a cabo la Copa América y Lionel Messi deja todo en la selección argentina, en Barcelona se espera que el rosarino firme el contrato de renovación. El miércoles 30 de junio vence su contrato con el equipo español y todo parece indicar que no llegará a firmar la renovación hasta que termine la competencia con la selección.

Si bien el club español dio indicios de que el capitán firmará un nuevo contrato, todavía no hay nada sellado oficialmente, lo que provoca nerviosismo en el Barcelona y optimismo en los europeos que lo pretenden incorporar entre sus filas. «Si me preguntan lo que a mí me gustaría, diría que cuanto antes firme, mejor» había dicho Joan Laporta, presidente del club, en una entrevista con el periódico catalán La Vanguardia.

«El Barcelona, con la masa salarial que tiene hoy, está excedido. Para poder incorporar a Messi tendrá que haber reducciones de salarios de jugadores» había advertido Javier Tebas, presidente de La Liga. Sobre eso Laporta explicó que: «Entre salarios y amortizaciones tenemos una magnitud de 650 millones de euros, lo que supone una cifra mayor que los ingresos totales del club. Estos salarios en el mercado ahora ya están desfasados, y es difícil llegar a acuerdos con otros clubs porque los salarios de los jugadores del Barça son incomparables con los de otros. En cuanto a las ventas, desgraciadamente habrá pocas».

Barcelona dejó en claro que quiere que Lionel Messi continúe y llevaron a cabo medidas para acomodar los números. Se deshicieron de jugadores con sueldos altos, como Samuel Umtiti, y habrían propuesto reducciones salariales como la que se dice que le ofrecieron a Gerard Piqué.