Messi rompió el silencio sobre el escándalo por las difamaciones contra el plantel del Barcelona

El capitán del equipo culé se refirió a lo sucedido con la campaña contra varios futbolistas del primer equipo, jugadores históricos y ex dirigentes de la institución catalana 19 de febrero de 2020

Lionel Messi, el astro del fútbol mundial, fue una de las víctimas de la campaña de difamación que sufrieron varios integrantes del actual plantel y referentes históricos del Barcelona en las redes sociales. Además de él, también Antonela Roccuzzo, su esposa, estuvo entre las apuntadas en diferentes publicaciones que aparecieron en las redes.

El día después que el propio Messi y los otros tres capitanes del plantel profesional -Sergio Busquets, Piqué y Sergi Roberto- se reunieron con Josep Maria Bartomeu, el presidente del club, para hablar sobre lo ocurrido, el número 10 del conjunto blaugrana dio una entrevista exclusiva con Mundo Deportivo, que adelantó parte de la nota que saldrá este jueves en su periódico y en el sitio web.

“Me agarró un poco de sorpresa la verdad porque no estaba acá y justo viajaba. Cuando llegué me enteré un poco de todo. El presidente nos dijo lo mismo que hizo público, lo mismo que dijo en la conferencia de prensa. Cuál era la situación, lo que había pasado y no puedo decir mucho más. Lo mismo que saben todo lo que dijo, nos contó a los capitanes en privado”, dijo Leo en diálogo con el medio español.

Al ser consultado si le convenció la explicación del caso que le dio el titular del Barcelona lo convención, Messi respondió: «La verdad que yo lo veo raro que pase una cosa así. Pero decían también que habría pruebas. Habrá que esperar a ver si es verdad o no. Mucho no podemos decir y sí esperar a ver qué pasa con todo esto. Yo la verdad, me pareció un tema raro”.

Bartomeu, uno de los apuntados por el caso de la filtración de la campaña de difamación contra los futbolistas actuales e históricos del club culé (REUTERS/Albert Gea)

En medio de una temporada complicada para el Barça, que tuvo la destitución de Ernesto Valverde como el entrenador del primer equipo -fue reemplazado por Quique Setién-, y en el medio de la contienda contra el Real Madrid por el liderazgo de la liga española, un nuevo escándalo explotó en las entrañas de la institución catalana.

El pasado lunes, Radio Cadena Ser hizo públicas las campañas de difamaciones contra dirigentes opositores y futbolistas de su propio plantel que el club habría llevado adelanto junto a la empresa de socios argentinos denominada I3 Ventures. Tanto el club como la compañía relacionada al asesoramiento y consultoría en temas de social media, negaron las versiones y explicando que el vínculo entre ambos entes es simplemente para analizar reacciones en las redes sociales, no para manipular debates y opiniones.

Además de romper el silencio sobre lo sucedido en las últimas horas, en el adelanto con Mundo Deportivo, Messi también habló de cómo es su vida en Barcelona y el gran objetivo de la temporada: volver a llegar a la final de la Champions League.

“Amo Barcelona si bien extraño muchísimo Rosario. Esta es mi casa, estuve más tiempo acá que en Argentina. Me encanta Barcelona, el lugar donde vivo, Castelldefels, y hago una vida que me gusta mucho”, comentó el capitán del equipo blaugrana.

¿Cómo es su vida cotidiana? “Afortunadamente la profesión me permite pasar mucho tiempo con los nenes. Me permite entrenar e ir rápido a comer con Antonela y recoger a los nenes. Y después, estar pendiente de alguna actividad que tengan o hacer algo con ellos para llegar a la noche, cenar y llegar muertos porque con tres terminamos destruidos. A dormir temprano. Martes y jueves los nenes tienen fútbol y venimos a la Ciudad Deportiva para la escuelita. Llegamos a las siete y media a casa y entre que toman un mate y algo cenan, pues tenemos una vida muy normal que me gusta porque me gusta la rutina tanto en mi profesión como en mi vida. Para mí, está espectacular y nos adaptamos a eso”, relató.

Lionel Messi junto a su familia en pleno festejo de la Navidad (@antonelaroccuzzo)

Este jueves, en la entrevista completa, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos contesta sobre gran objetivo de la temporada: volver a llegar a la final de la Champions League, y también aclara su pensamiento sobre el despido de Valverde y la llegada de Setién.

f:Infobae