Messi, señalado en Hong Kong por no haber jugado ni un minuto con Inter Miami allí: “Nunca debería ser autorizado a volver”

El futbolista no salió del banco en el amistoso que Inter Miami disputó el domingo en esas tierras

Mate en mano, Lionel Messi arribó a Hong Kong una semana atrás, pero no jugó el amistoso de Inter MiamiPETER PARKS – AFP

La ausencia de Lionel Messi en un amistoso en Hong Kong y su participación tres días después en otro en Japón agravaron el enojo de aficionados y medios chinos, que acusan al argentino de maniobrar contra Pekín. El capitán de la selección campeona del mundo fue ruidosamente silbado y abucheado el domingo en Hong Kong, después de no participar en un partido de pretemporada del Inter Miami, alegando una lesión. Los aficionados, que habían pagado hasta 4.800 dólares de Hong Kong (500 dólares americanos), reclamaron el reembolso de las entradas y silenciaron el discurso de agradecimiento del copropietario del club, David Bekcham.

Solo tres días después, el ‘10′ disputó media hora de un amistoso en Japón, encendiendo todavía más a los aficionados chinos, que se sintieron estafados. El viernes, Tatler Asia, la entidad organizadora del evento, dijo que estaba “profundamente apenada” y prometió a quienes compraron boletos un reembolso del 50%. ”El partido de Hong Kong fue el único de los seis partidos amistosos de pretemporada de Messi en que estuvo ausente”, destacó en un editorial el influyente tabloide nacionalista Global Times, que cuestiona “la integridad del Inter Miami y de Messi”.

Aficionados reaccionan, enojados por la ausencia de Messi, durante el partido amistoso entre Hong Kong y el Inter Miami en en Hong Kong, el 4 de febreroLouise Delmotte – AP

”Messi y el Inter Miami no lo pueden dejar así, desdeñando a los aficionados y la opinión pública. Messi no es solo un jugador, sino también una figura pública”, afirma. ”Si hay errores o infracciones en su integridad, la atención que le rodea provocará una enorme reacción adversa”, asegura el tabloide. El artículo recuerda que la selección argentina tiene previstos dos partidos en China en marzo, menos de un año después de una visita a Pekín en la que se cerraron importantes contratos publicitarios. ”Se espera que [Messi] dé una explicación razonable antes de esa fecha”, dijo el Global Times. En su editorial, el diario llega a sugerir que fuerzas extranjeras han conspirado para dañar la reputación de esta ciudad semiautónoma china.

“Calculado menosprecio”

El gobierno semiautónomo de Hong Kong pidió explicaciones a los organizadores del partido, que renunciaron a la financiación pública del evento y afirmaron que habían recibido repetidas garantías de la participación de Messi. El jugador rosarino afirmó que su ausencia en Hong Kong fue “mala suerte” y que espera poder volver a la ciudad. Pero una alta asesora del gobierno local, Regina Ip, replicó que Messi “nunca debería ser autorizado a volver”. ”La población de Hong Kong odia a Messi, al Inter Miami y a la mano negra detrás de ellos por el deliberado y calculado menosprecio a Hong Kong”, aseguró en la red social X. ”Sus mentiras e hipocresía son repugnantes”, agregó.

La figura de Lionel Messi luce descabezada en un cartel promocional del amistoso entre Inter Miami y Hong Kong XILouise Delmotte / AP – AP

En China continental, desde donde viajaron muchos aficionados para el partido de Hong Kong, Messi fue tendencia toda la semana en la red social Weibo. Una publicación en la cuenta del futbolista en la que lamentaba no haber podido jugar recibió una cascada de comentarios sarcásticos y memes como respuesta. Algunos mostraban a Messi con indumentaria de los soldados imperiales de Japón, en referencia a la participación del astro en el partido de Tokio. ”Messi es muy antipático y arrogante, lo que es realmente molesto”, decía un usuario.

La cuestión es sensible: la actriz hongkonesa Samantha Ko Hoi-ling tuvo que pedir disculpas en la plataforma después de declarar a los medios locales que entendía la ausencia de Messi en Hong Kong. Hu Xijin, un destacado editorialista nacionalista, llamó a los internautas a expresar críticas “comedidas para no elevar su estatus”. ”Ni que una manifestación suya desidiosa pudiera afectar a nuestra gran nación y herir los sentimientos de toda nuestra sociedad”, afirmó.

Messi no estuvo en condiciones de jugar en Hong Kong, según alegó el clubLouise Delmotte – AP

Una gira negativa

Desde el primer partido de la gira de Inter Miami por el mundo, Messi disputó 238 minutos, distribuidos en cinco partidos, a saber: 45 contra El Salvador (empate sin goles); 64 minutos ante Dallas (derrota 1-0), 88 minutos frente a Al-Hilal (caída 4-3), un cameo de siete minutos en Riyad ante Al-Nassr (goleada en contra por 6-0) y los 34 minutos de este miércoles frente al monarca japonés. En el medio, su no comparecencia en Hong Kong en la única victoria del equipo en toda la pretemporada: 4-1 ante Hong Kong XI. En total, la superestrella de Inter Miami redondeó un promedio de 39 minutos por encuentro. Ni siquiera un tiempo. Demasiado poco para una gira que pretendía instalar en el mundo la marca del equipo rosa. Pero mucho para un futbolista que ya tiene 36 años y que viene de casi dos meses de vacaciones: su último partido oficial data del 21 de noviembre, ante Brasil y en el Maracaná.

Desde lo deportivo, la pretemporada no le deja ninguna conclusión positiva al Tata Martino. Más allá de lo que haya facturado la tesorería y del marketing detrás de cada presentación, Inter Miami se pareció más a Lionel Messi FC que a una franquicia con aspiraciones de ser competitiva durante la temporada que está por comenzar. Y eso que tendrá cuádruple competencia: MLS, Concachampions, US Open Cup y League Cup. Consumir las energías de una columna vertebral que supera los 30 años (además de los 36 de Messi, Luis Suárez tiene 37; Busquets, 35 y Jordi Alba, 34) no parece ser la mejor estrategia para un equipo que puede llegar a disputar 66 partidos entre febrero y diciembre. El tiempo dirá.

Gerardo «Tata» Martino y Messi en Japón, durante el último partido de la giraEugene Hoshiko – AP

Para cumplir con los últimos cuatro partidos, el plantel de Inter Miami viajó casi 22 mil kilómetros: de Miami a Riyad (12.029 km), de Riyad a Hong Kong (6.810 km) y de allí a Tokio (2.879 km). Hizo apenas dos prácticas abiertas al público -con todo lo que eso implica para el cuerpo técnico-, una en tierras hongkongesas y otra en territorio nipón. En lugar de “Go global”, la travesía pudo haberse llamado “La Pulga Tour”. Fue, en definitiva, una prueba para el magnetismo del ídolo argentino.

Una cuenta fácil entre la cantidad de kilómetros (21.718) recorridos para estos cuatro partidos en Asia y los minutos disputados por Messi en los cuatro encuentros (129) arroja una cifra de 168 kilómetros en el aire por cada sesenta segundos de Messi en cancha. Los ingresos de Inter Miami, que aprovechó la gira para presentar varios auspiciantes (entre ellos, una bodega argentina que será su sponsor oficial de vinos) corren por otro carril. Los dos partidos en Arabia Saudita, por ejemplo, tuvieron una facturación aproximada de 10 millones de dólares sólo por entradas. En Hong Kong hubo 40 mil personas en la cancha que se quedaron con las ganas de ver al argentino. Y otras tantas pagaron para presenciar el entrenamiento de la jornada previa.