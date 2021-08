“Mi vida con 300 kilos”: murió Gina Marie Krasley y es la octava participante que fallece

Gina Marie Krasley tenía 30 años. Sus problemas de obesidad comenzaron de pequeña, tras ser abusada física y verbalmente por su papá.

Gina Marie Krasley falleció a los 30 años

La protagonista de “Mi vida con 300 kilos”, Gina Marie Krasley, falleció en las últimas horas. La mujer de 30 años era la protagonista del reality show norteamericano que sigue la vida de personas que luchan contra la obesidad.Krasley había contado su historia contra esta enfermedad, que comenzó de muy pequeña cuando sufrió abusos físicos y verbales por parte de su padre. Como consecuencia de esto, se refugió en la comida como método para superar el dolor.

“Hace que desaparezca la ansiedad y la depresión, así que así no importa si odio mi vida o lo mucho que me esté costando”, explicó en su momento.En el programa, la mujer también había relatado cómo era su vida en el día a día, así como las dificultades que debía enfrentar junto a su esposa, Beth: “A medida que engordé y me quedé casi inmóvil, el trabajo de ella se convirtió en cuidar de mí”.

Tras su participación en el reality show, Krasley se mantuvo en contacto a través de sus redes sociales con los televidentes, quienes se interesaron en su historia y comenzaron a seguirla, tanto en Facebook como en Tik Tok.

Gina Marie Krasley contó en el programa las dificultades que tenía en su vida diaria debido a la obesidadEn esta plataforma, la mujer solía compartir videos bailando y practicando coreografías, bajo la premisa de que “el baile no tiene límite de tamaño”, a la vez que alentaba a sus seguidores a imitarla.

Luego de su fallecimiento, la familia recordó que bailar era una de sus actividades preferidas e incluso reveló que soñaba con poder abrir una academia de danzas para nenes y nenas con necesidades especiales.

Gina Marie Krasley contó su historia en «Mi vida con 300 kilos»También pidieron que quienes asistan a su velorio lo hicieran vistiendo ropas púrpuras o rosa, como homenaje a Krasley, ya que estos eran sus colores favoritos.

Tras conocerse la noticia de la muerte de Krasley, ya son 8 el total de exparticipantes del programa que fallecieron durante o después de las grabaciones, como consecuencia de los problemas derivados del exceso de peso.