Miami: cómo son las torres de lujo que atraen argentinos, donde el m2 cuesta hasta u$s 50.000

Son residencias aunque en ciertos casos pueden combinar hotelería. Cuentan con amenities exclusivos como helipuerto. ¿Es buen momento para invertir en desarrollos premium?

Miami es uno de los mercados más buscados por los inversores argentinos. La seguridad jurídica, la estabilidad de su moneda y la alta tasa de retorno, son tres factores claves. Además la zona está en constante crecimiento y según los especialistas aún tiene mucho por crecer. Ahora el foco está puesto en las torres de lujo con valores por m2 que superan los u$s 50.000 y edificios de más de 100 pisos. ¿De qué se trata?

«En Miami ya existen varias de estas torres pero la realidad es que la mayoría están en proceso de construcción o planificación. Lo que no cabe dudas es que en cinco años el skyline de Miami será irreconocible», señala Darío Rizzo, CEO de Alternativa Propiedades, inmobiliaria con oficinas en Buenos Aires y Miami.





Las principales zonas donde se construyen son Sunny Isles y Downtown Miami.

«En la primera podemos encontrar la Turnberry Ocean Club, de 54 pisos, finalizada hace muy poco, que cuenta con seis pisos de amenities y membresía exclusiva en un club privado de golf con aeropuerto propio y marina; y en la misma zona otras como Porsche Tower, Residences by Armani Casa, Ritz Carlton Residences, Regalia, The Estates at Acqualina, y Jade Signature. Todas de entre 39 y 57 pisos de altura con un valor del metro que va desde los u$s 20.000 hasta los u$s 54.000«, cuenta Rizzo.

501 First

Lujo hay de sobra en La Florida. Según los inmobiliarios hay para todos los gustos. «En primer lugar, haría una aclaración respecto de a qué llamamos torres de lujo. «Podemos encontrar torres como 501First, District 225, Legacy y otras que acá, en Miami, no son catalogadas como de lujo pero que sí son lujosas»», ejemplifica Jorge Kupferman, broker de Miami Life Realty.

Se trata de torres con unidades de entre u$s 300.000 y u$s 800.000. «En este tipo de torres, hay muchos argentinos comprando. Son unidades que sirven para renta», remarca.

Bentley Residences

Ahora, aquellas consideradas realmente de lujo que tienen valores de u$s 1 millón en adelante, cuentan, lógicamente con menos inversores argentinos.

«El público que compra estas unidades son norteamericanos de otras ciudades o mexicanos. Pero hay argentinos (pocos) comprando ese tipo de unidades. Esto sucede porque no es una inversión para generar renta sino para disfrutar», agrega el especialista.

Para este público, esto tiene un costo porque al ser para el uso personal «hay que afrontar el costo mensual de las expensas y anual de los property taxes, sin generar ningún ingreso por renta. Para una unidad de u$s 3 millones de dólares, estamos hablando de entre u$s 80.000 y 100.000 de gastos anuales».

Aunque en menor medida, hay argentinos comprando, pero no se trata del inversor medio. «Encontramos personajes famosos como Lionel Messi hasta empresarios argentinos que no son famosos», concluye.



En ese sentido, Sergio Chanteiro, director Internacional de Ventas de First Service Realty asegura que «en el último tiempo creció mucho la demanda de estas propiedades por parte de estadounidense de alto poder adquisitivo proveniente del norte y noroeste, como Nueva York, Chicago y en especial California, pero también llegaron muchos compradores de México, Chile, Argentina y Europa».

Ahora, la pregunta surge sola ¿es un buen momento para invertir en desarrollos Premium en Estados Unidos?

«En este momento posicionarse en activos Premium es una buena práctica para protegerse de la inestabilidad de la región, y además, si es asociado a una inversión en real estate de lujo se cubren de la inflación americana», explica Andrés Aller, CEO de Aller&Co., firma especializada en asesoramiento financiero a argentinos con inversiones en Estados Unidos.

Waldorf Astoria Residences

Desarrollos

En Downtown podemos encontrar la torre más icónica hasta el momento construida que resalta por su diseño exótico en el skyline de Miami, la One Thousand, diseñada por la prestigiosa arquitecta británica-iraquí Zaha Hadid. Construida en 2019, cuenta con 62 pisos y tan solo 84 unidades.

Lounge de One Thousand

Habitación de Waldorf Astoria

«El precio de una unidad promedio en este edificio es de u$s 10.000.000. Y a tan solo cuatro cuadras de allí se está por construir la torre más alta desde Florida hasta el sur de Manhattan, la Waldorf Astoria, que contará con 100 pisos de altura que combinarán hasta el piso 40 habitaciones de hotel y amenities de ultra lujo para huéspedes y residentes, y desde el piso 41 al 100 exclusivas residencias«, describe Rizzo.

«La fecha de entrega estimada es para mediados de 2024. Hoy los precios en preventa parten desde los u$s 750.000«, señala.

En cuanto a los precios, Mario Seresevsky, desarrollador con proyectos en la zona de Bay Harbour, indica que estos parten desde los u$s 750.000, para aquellos en estado de pozo, hasta los u$s 10.000.000 para las unidades terminadas de mayor superficie».

Seresevsky desarrolla BH Community Club, un proyecto de solo 30 departamentos de lujo en Bay Harbour cuyos precios parten desde u$s 1.500.000.

«En la zona de Brickell, otro proyecto para destacar es la Aston Martin Residences, una torre de 66 pisos, hoy en su tramo final de construcción, que contará con gimnasio de última generación, spa, campo de golf virtual, dos salas de cine, salón de belleza, barbería, galería de arte y una espectacular piscina infinita en el piso 55. Allí se consiguen hoy unidades desde u$s 2.100.000«, asegura el desarrollador.

f:Cronista