Miami,para el olvido: cuánto le sale a una familia irse 15días con el dólarQatar entre pasajes, comida y hospedaje

La implementación del nuevo dólar Qatar torna todavía más difícil la posibilidad de viajar al exterior. De hecho, de cara a las vacaciones de verano, uno de los destinos predilectos por los argentinos se volvió prácticamente inaccesible: una familia necesitaría más de $2.750.000 para pasar 15 días en Miami.

Es que, si bien es aconsejable que muchos de los consumos se realicen en «dólar billete«, la realidad es que al aumento del tipo de cambio se le suma la inflación en Estados Unidos, que en septiembre alcanzó el 8,2% interanual.

Así, algunos gastos cotidianos subieronhasta volverse decididamente «caros» en pesos. Un ejemplo claro es el de la comida.

«Por ejemplo, en una casa de pastas, un plato para compartir en pareja, con un menú infantil y agua (que es gratis), cuesta unos u$s32, más u$s8 de propina, termina saliendo unos u$s40. Es de lo más barato que se puede encontrar para comer en Miami», explicó a iProfesional Matías Mute, director del sitio especializado Promociones Aéreas. Agregó que un menú similar en Buenos Aires cuesta el equivalente a u$s16: la mitad que en la ciudad de la Florida.

Si este gasto se paga con tarjeta, una vez excedido el límite de u$s300, entonces se habrán desembolsado por la comida casi $13.000. Esto, multiplicado por 15 días arroja una cifra cercana a los $200.000. Si el hospedaje es en un hotel y está incluido el desayuno, igualmente a esta cifra habrá que sumar el «picoteo» de la merienda y también la cena, además de gastos extra, como agua para sobrellevar los días de calor. De modo que dentro de ese rubro se pueden gastar cerca de $450.000 durante dos semanas.

De todas formas, tal como aclaró Mute, los consumos cotidianos como la comida, «se pueden pagar en efectivo«. Algo que, por una cuestión de montos, no se puede hacer con el pasaje o el hospedaje.

El experto, también es posible hacer un viaje más «gasolero«: en vez de ir a hotel, alquilar un departamento con heladera y cocina (o un microondas) y realizar las compras en un supermercado puede ser una opción para muchos turistas.

Además, sobre otros gastos que los argentinos solían hacer en Miami, Mute destacó: «Comprar ropa es conveniente: en los outlets hay buenos precios y, además, mucha variedad de marcas y productos. La tecnología, en cambio, no conviene. Sale lo mismo que en Argentina y, si comprás en el país, tenés la garantía y podés pedir factura».

Dólar Qatar: cuánto cuesta un vuelo para 4 personas a Miami

Durante las primeras horas en vigencia de la nueva resolución que le aplica una nueva carga impositiva a los consumos con tarjetas en el exterior, las agencias de viaje o paralizaron las ventas o continuaron con precios sin la actualización que le suma el 25 por ciento.

En ese marco, si al precio de los pasajes actuales se le suma la nueva carga, es posible encontrar tickets a Miami para cuatro personas (dos adultos y dos niños de entre 2 y11 años) por $1.636.300 con una escala. Un vuelo directo para cuatro personas cuesta en torno a los 2.700.000 pesos.

El otro aspecto en el que impacta de lleno el nuevo «dólar Qatar» es en el hospedaje. Aunque, en este sentido, en Miami hay una amplia oferta disponible:

Un hotel de 4 estrellas frente a la playa en Miami Beach, con una habitación para cuatro personas (dos mayores y dos menores), cuesta u$s7.030 por 14 noches. Es decir, al «dólar Qatar» son unos $2.207.420.

de frente a la playa en con una habitación para cuatro personas (dos mayores y dos menores), cuesta por 14 noches. Es decir, al «dólar Qatar» son unos Un hotel de 3 estrellas , a 150 metros de la playa, para cuatro personas, sale u$s2.400 (o $753.600 )

, a 150 metros de la playa, para cuatro personas, sale (o ) Un «estudio», una especie de departamento en un complejo con piscina, para cuatro personas, con heladera y microondas, sale u$s2.200. Es decir, unos $690.800 al «dólar Qatar».

Alquilar un departamento en Miami puede costar unos u$s2.200 los 15 días.

Cuánta plata gasta una familia para comer en Miami

En cuanto a la comida, lógicamente, también hay diferentes alternativas. Pero, para comer «afuera», hay que tener en consideración los siguientes precios:

Para comer en un restaurante «barato» , cuatro personas (dos niños) se estima un gasto de entre u$s50 y u$s80 , dependiendo el menú y las bebidas.

, cuatro personas (dos niños) se estima un gasto de entre , dependiendo el menú y las bebidas. Además, un combo de hamburguesas en un local de comida rápida cuesta en torno a los u$s9 .

en un local de comida rápida cuesta en torno a los . Una cerveza en un bar, por ejemplo, sale u$s6 y un café, u$s4,80.

Es decir que, si se contempla una comida en un restaurante por día durante la estadía de 15 días, una familia gastaría en torno a u$s975 en restaurantes. Unos $306.150 al «dólar Qatar». Ese número puede bajar si, algunos días, come por ejemplo en una casa de comidas rápidas. Además, claro, es posible pagar en dólar billete o, incluso, una parte en tarjeta: si no se alcanzan los u$s300 mensuales, se mantendrá el valor del «dólar turista«.

Hay otra opción más «gasolera» que muchas familias suelen utilizar para comer el mediodía. Es, básicamente, comprar en los supermercados distintos productos congelados, ensaladas o sándwiches.

En ese caso, se pueden tener en cuenta algunos de los siguientes precios:

Una pizza grande congelada, lista para cocinar en el horno cuesta u$s4,68.

grande congelada, lista para cocinar en el horno cuesta Porciones de arroz con pollo o pasta congelada, para calentar en el microondas: u$s1,24 .

o pasta congelada, para calentar en el microondas: . Unos 200 gramos de jamón cocido sale u$s4,79 ; salame en fetas, u$s5,57 ; queso en fetas, u$s2,48 ; y un paquete de pan lactal, u$s1,47 .

; salame en fetas, ; queso en fetas, ; y un paquete de pan lactal, . Ensaladas Caesar u otras con jamón o pollo, cuestan u$s3,47 y un sándwich de fiambre, u$s6 .

Caesar u otras con jamón o pollo, cuestan y un de fiambre, . En cuanto a la bebida, una botella de gaseosa de 2 litros sale u$s2,48; un pack de seis botellas de gaseosas chicas, u$s3,28 y un pack de 24 botellas de agua chica, u$s3,48.

Comer en Miami, por el tipo de cambio, está cada vez más caro para los argentinos

Es decir que si una familia eligiera comprar en un supermercado para una de las comidas del día, gastaría entre pizzas congeladas, sándwiches, ensaladas y botellas de gaseosa unos u$s25 por comida. Por lo que, si se elige este método más «gasolero» para comer una vez al día durante todas las vacaciones, se gastarían unos u$s375.

Si bien estos gastos pueden realizarse en efectivo o, en caso de no superar los u$s300 mensuales, al tipo de cambio «turista«, si ese monto se pasa al «dólar Qatar» representa unos $117.750.

Así es que entre la «comida de supermercado» y una cena en un restaurante por día, una familia gastaría durante toda su estadía en Miami unos u$s1.350 (unos $423.900 al «dólar Qatar») para comer. A esto habrá que sumarle, claro, bebidas y otros snacks que se coman durante el día.

Por lo que, si a la comida se le suma el pasaje aéreo con una escala y el alquiler de un «estudio», una familia de cuatro integrantes gastaría unos $2.750.000 para pasar 15 días en Miami el próximo verano.

Otro gasto que debería sumarse como «básico» es el alquiler de un auto para recorrer la ciudad: en este caso, se puede conseguir un vehículo por unos u$s800 ($251.200) para los 15 días: a ese monto se le debe agregar el combustible y los peajes.

Dólar Qatar: impacto de la medida en el sector

Las agencias de viaje pusieron el grito en el cielo ante el nuevo «dólar Qatar»

La medida no sólo golpea de lleno a los turistas, también impactó en las agencias. De hecho, a través de un comunicado, el Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viaje (FACVE) expresó su «preocupación» a partir de la nueva Resolución General publicada este jueves en el Boletín Oficial.

«El turismo no es el responsable de la falta de dólares del Banco Central y estas nuevas medidas cortoplacistas no hacen más que dificultar la actividad generando más impuestos y percepciones distorsivas golpeando una vez más a una industria que todavía no se recuperó de los graves efectos de la pandemia», señaló la entidad.

Además, agregó que desde la entrada en vigencia de esta medida «los pasajes aéreos internacionales que se emitan en nuestro país serán alcanzados con un 107% de impuestos y retenciones sobre la tarifa base del pasaje y sobre ese importe total (donde más de la mitad son impuestos) se seguirá aplicando el 1,2% del impuesto a los débitos y créditos (impuesto al cheque)».

«Tanto líneas aéreas como agencias de viajes somos agentes de percepción y recaudación de dichos impuestos. De esta manera, sumamos aún más carga impositiva: pagamos impuestos sobre los impuestos que recaudamos para el estado», sostuvo Carlos Núñez, Director Ejecutivo de FACVE.

