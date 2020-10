Mica Viciconte contra Yanina Latorre: «Ubicate y no te metas más conmigo»

Mica Viciconte

A la novia de Fabián Cubero le molestó que la panelista haya dicho que ella vive en un «sucucho» junto al ex futbolista.

Yanina Latorre enfrenta otro round público. Esta vez la protagonista es Mica Viciconte, quien se enfureció cuando escuchó que la panelista estaba criticando el departamento «sucucho» que alquilan junto a Fabián Cubero.

«La casa de Nicole Neumann es una mansión y (Fabián) Cubero y la otra, como se llama, Mica Viciconte, viven en un sucucho alquilado en Palermo», comentó Latorre en un vivo. Y Mica recogió el guante en Twitter.

«Acabo de ver un vivo en el que decís que vivo en un sucucho… si así fuera, ¿cuál sería el problema? Sí vivimos en un departamento alquilado pero no en Palermo, estás mal informada. El lugar no tiene las comodidades de una casa pero no es un sucucho, no te confundas», le contestó.

“ Cubero y la pobre @MicaViciconte viven en un sucucho alquilado en Palermo “ pic.twitter.com/PvU3USH8OS — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) October 12, 2020

Pareciera que vivir en un lugar «chico» está «mal» y lo «bueno» en la vida es vivir en una mansión. Lo más valorable de tener un lugar propio es haberlo conseguido a base de esfuerzo propio, sea grande o no. Uno vive dónde puede y como puede y no por eso uno es más que otro. — Mica Viciconte (@MicaViciconte) October 12, 2020

«No sabía que vos habías nacido en cuna de oro… yo soy una laburante que me gano todo trabajando y sin pedirle nada a nadie. Lo que tengo lo hice laburando de buena fe. No te metas más conmigo, porque yo no me metí con vos. Ubicate. La próxima, lavate la boca antes de hablar de mí. Encargate de tu vida, que tenés más quilombos que yo”, agregó filosa.

En Los ángeles de la mañana, Latorre aclaró que el video es viejo, que la charla dura tres horas y que solo estaba repitiendo algo que había dicho Nicole Neumann.