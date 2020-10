Mica Viciconte le respondió a Nicole Neumann: «No hay que consultarle a nadie sobre tener un hijo»

La influencer habló de las declaraciones de la modelo sobre la posibilidad de que Fabián Cubero sea padre nuevamente. «Si no podés darle de comer a tres nenas, no vas a traer a otro», lanzó.

Mica Viciconte no se quedó callada luego de las declaraciones picantísimas de Nicole Neumann sobre los rumores de paternidad de Fabián Cubero.

«Si vos no podés darle de comer o pagar el colegio de tres nenas, no vas a traer a otra criatura al mundo», había dicho la modelo sobre los rumores de embarazo de Mica. Y la panelista arremetió: «Te hablo de mí. Un hijo no hay que consultárselo a nadie. Me parece que es amor y la vida de Fabián y mía. Es un excelente padre. Si tengo que tener un hijo, con alguien uno ve esas cosas como mujer y estaría muy tranquila si fuera con él porque sé cómo es».