Michael Bublé se largó a llorar cuando le preguntaron por la salud de su hijo Noah

El nene, fruto de su relación con Luisana Lopilato, superó el cáncer de hígado en 2018, cuando tenía 5 años.

Michael Bubléfue invitado al programa español El Hormiguero y, entre otras cosas, recordó lo difícil que fue atravesar la lucha contra el cáncer de su hijo Noah. El cantante, que está esperando su cuarto hijo con Luisana Lopilato, se emocionó al comentar cómo fue enterarse de que su pequeño de 3 años tenía cáncer de hígado.

“La última vez que viniste al programa, tu hijo estaba malito y ahora han pasado las revisiones de los cinco años y está limpio”, le dijo el conductor del ciclo, Pablo Motos. Emocionado por las palabras, Michael lo abrazó y, entre lágrimas, agradeció los gestos de afecto que había recibido: “Gracias a todos por el cariño. Quiero darles las gracias por el apoyo y por sus oraciones”.

Y agregó: “La gente no sabe cuánto significaron sus palabras para para nosotros en momentos tan duros”. Durante la charla, Michael relató que luego de haber recibido el diagnóstico de Noah decidió “sostener” a su familia, intentando no perder la positividad en el proceso, pero que eso le jugó en contra.

En la actualidad Noah Bulbé tiene 8 años (Foto: Instagram / michaelbuble).

“Todavía no estoy bien. Cuando todo comenzó, me convertí en la fortaleza que nos mantenía a flote y traté de ser positivo”, explicó el artista. Según contó, cuando Noah terminó de hacer la quimioterapia y les comunicaron que había vencido a la enfermedad, él se derrumbó. “Mi esposa es la que me sostiene ahora”, expresó sobre el rol de contención de Luisana Lopilato.

Al referirse al presente de su hijo Noah, el cantante se mostró muy esperanzado: “Es un momento maravilloso”.