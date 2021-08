Milagro enSalta:se harán dos celebraciones el día de la procesión para evitar aglomeraciones

Las imágenes peregrinas de los santos patronos visitarán los barrios y luego las originales saldrán desde la Catedral hacia el monumento 20 de Febrero. La gente no podrá caminar detrás y habrá hasta 150 personas por cuadra.

La pandemia obligó a cambiar el esquema de los tradicionales y solemnes cultos en honor al Señor y la Virgen del Milagro. Tras un 15 de septiembre de 2020 sin procesión, este año se confirmó que ese día se harán dos celebraciones para evitar la aglomeración de fieles alrededor de la Catedral.

El 15 de septiembre, desde las 13, según un cronograma que las autoridades darán a conocer los próximos días, las imágenes peregrinas de los santos patronos católicos, a bordo de vehículos, recorrerán diferentes puntos de la ciudad. Se trata de dos réplicas que habitualmente se utilizan para viajes.

“Pasarán por lugares emblemáticos como por ejemplo los hospitales Papa Francisco, San Bernardo, Del Milagro y las distintas barriadas de Salta. Es un trayecto importante”, explicó el ministro de Salud de la Provincia y presidente del COE, Juan José Esteban, durante una conferencia de prensa que se realizó ayer en el patio de la Catedral Basílica.

Minutos antes había mantenido una reunión con el arzobispo Mario Cargnello para definir los detalles.

El recorrido de las imágenes peregrinas abarcará más de 45 kilómetros.

La procesión

Alrededor de las 16 del próximo 15 de septiembre las imágenes originales partirán desde la Catedral y harán el camino tradicional hasta la avenida Sarmiento y luego hasta el monumento 20 de Febrero. La gente no podrá realizar el recorrido pero sí acercarse a las cuadras por donde pasa la procesión para ver al Señor y la Virgen del Milagro.

“La procesión se realizará con los aforos pertinentes en las distintas cuadras y con extremos cuidados. En el área del monumento 20 de Febrero se renovará el Pacto de Fidelidad y luego regresarán a la Catedral”, puntualizó Esteban.



Solamente quienes guíen las imágenes, es decir, los encargados de empujar las cureñas, podrán estar cerca. También el arzobispo y algunos sacerdotes. “No se podrá caminar detrás de las imágenes como se hacía todos los años. Nadie va a circular con las imágenes. La gente estará apostada como espectadora en las periferias, en las cuadras, en los extremos en el Pacto de Fidelidad y en la salida, con un aforo que marcará la Policía”, sostuvo. Y remarcó la importancia de desalentar que adultos mayores y niños se acerquen a tratar de ver las imágenes para evitar riesgos.

Precisó que podrá haber entre 100 y 150 personas como máximo por cuadra. El control sobre el aforo estará a cargo de la Policía y habrá una sola zona de acceso para cada cuadra.

En la zona del monumento 20 de Febrero las autoridades esperarán para la renovación del Pacto de Fidelidad. Ellos tampoco acompañarán el paso de las imágenes.

Como ya se había anticipado, no habrá peregrinos en esta festividad del Milagro 2021. “La curia, con muy buen tino, decidió que este año no habrá peregrinos por la aglomeración que produce la marcha”, manifestó el ministro Esteban.

También se refirió a la vacunación: “Estamos arriba del millón de dosis y la gente está respondiendo. Estamos buscándolos para vacunarse”.

“Que paren con todo esto”

Por su parte, durante la reunión previa, el arzobispo Mario Cargnello expresó: “Vamos a cumplir con el mandato histórico, pero cuidándonos entre todos para pedirle al Señor y la Virgen del Milagro que paren con todo esto. Tenemos que mostrar que somos una sociedad madura”.

El vocero del Arzobispado, el padre Daniel Ochoa, se refirió a otros eventos relacionados a la fiesta religiosa más importante para los católicos salteños como el “Milagro de los jóvenes”, que se realizará el sábado 4 y domingo 5 de septiembre y que tampoco será masivo sino que se repartirá en distintas sedes donde no habrá más de 80 jóvenes.

El “Milagro de los niños”, en tanto, será de forma virtual el sábado 4 de septiembre por la tarde.

La novena se rezará con aforos reducidos. No habrá más de 230 personas dentro del templo, 50 en el patio lateral y 100 sobre la calle España.

“Le pedimos a la gente que se quede en sus barrios porque el Milagro también pasará por sus casas. Además se garantizará la cobertura de los medios de comunicación tanto en nuestra ciudad como en el interior de la provincia para que lo podamos ver desde la comodidad de nuestros hogares”, expresó Ochoa.

Consultado sobre cómo se garantizará que no se rompan los protocolos en las celebraciones, respondió: “Estamos trabajando en conjunto con la Policía de Salta, con Seguridad de la Provincia y otras instituciones. Este miércoles tendremos otra reunión para definir cuestiones prácticas. Hacemos un llamado a la responsabilidad ciudadana de la feligresía para que puedan comprender las medidas.

f:El Tribuno