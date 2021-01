Milagro Sala le exige al Gobierno la liberación: “Que vean cómo hacen un acuerdo”

La dirigente jujeña volvió a pedir que la gestión de Alberto Fernández interceda en su situación judicial porque “no se puede seguir así”. El kirchnerismo llamó a marchar el sábado a la Corte Suprema para reclamar su libertad.

Milagro Sala está detenida en su casa y distintos dirigentes kirchneristas la consideran una presa política. Por esta razón, convocaron a una marcha para el sábado próximo frente al Palacio de Tribunales, con la finalidad de exigir su libertad.

En las últimas horas la dirigente jujeña habló sobre su situación, enviando un fuerte mensaje a la administración de Alberto Fernández. “El Gobierno nacional, antes de seguir trabajando o seguir haciendo acuerdos políticos, debe hacer acuerdos para liberarnos a nosotros”, aseguró.

De esta manera, Sala pidió soluciones políticas. “Tienen que hacer que se respeten las leyes de las provincia y que recuperemos la libertad”, afirmó. A su vez, fue contundente con su intención, compartida entre sectores del kirchnerismo, de implementar cambios en la Justicia.

“La Justicia no está funcionando democráticamente. Venimos pidiendo una reforma judicial urgente porque no puede ser que después de cinco años y dos extensiones de la prisión preventiva, el Tribunal de Justicia de Jujuy no nos otorgue la libertad a los compañeros detenidos”, enfatizó.

Y volvió a apuntar a la gestión de Alberto Fernández: “Pedimos que el Gobierno de la Nación tome los recaudos suficientes para ver cómo se soluciona esto”. Y recalcó: “Nos humillaron y también a nuestras familias, a la militancia y a los argentinos. Viviendo en un gobierno nacional y popular, no se puede seguir así”.

“Me detuvieron sin orden judicial. No tenemos condena firme. Tenemos que estar en libertad, queremos que alguien haga respetar la constitución de Jujuy”, agregó la dirigente de la organización Tupac Amaru durante una entrevista televisiva con la señal IP.

A su vez, aclaró que no habla con el Presidente “para no comprometerlo” y comparó su situación en la Justicia con la de Amado Boudou y Julio De Vido.

Bajo la consigna “Milagro Sala, 5 años presa política”, la marcha convocada por el kirchnerismo partirá a las 12 desde la calle Alsina y avenida 9 de Julio y finalizará frente al máximo tribunal de Justicia, en Talcahuano y Tucumán.