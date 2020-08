Milagro Sala: “Si no hay reforma judicial nunca vamos a poder recuperar la libertad”

La dirigente de la agrupación Tupac Amaru también denunció que el gobierno de Jujuy “está mintiendo con la cantidad de fallecidos” por coronavirus

La dirigente de la organización social Tupac Amaru, Milagro Sala, aseguró este martes que si el gobierno nacional no avanza con la reforma de la Justicia “no va a pasar nada” con los “presos políticos”.

“Si no hay una reforma judicial, no va a pasar nada con nosotros. Si no cambia la metodología y el desastre que armó el Partido Radical en Jujuy, nosotros nunca vamos a poder recuperar la libertad”, aseguró en El Destape Radio.

En esa línea, insistió en la necesidad de hacer un cambio especialmente en la Justicia jujeña porque “está pintada de los colores de la Unión Cívica Radical”, partido del actual gobernador Gerardo Morales.

Milagro Sala fue condenada en enero del año pasado a 13 años de prisión por defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión en la denominada causa “Pibes Villeros” que investigó el desvío de fondos públicos que debían ser destinados a la construcción de viviendas. Además, quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos.

La sentencia fue ratificada en enero de este año por el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy. Actualmente cumple su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

Por otro lado, la dirigente social aseguró que la situación en su provincia a causa de la pandemia es alarmante ya que hay hospitales que “no tienen camas, ni respiradores ni alimentos”, especialmente en las localidades del interior.

Según Sala, el gobernador Morales no está difundiendo los datos epidemiológicos reales. “Están mintiendo con la cantidad de fallecidos”, aseguró.

Y agregó: “El otro día salió un decreto del gobernador para no hisopar al personal de salud, pero ellos son los que están yendo al frente. No entendemos esas resoluciones. Están muriendo muchísimos jujeños”.

La referente social dijo que sus críticas no son “una cuestión de colores políticos” ya que hoy en día “no hay lugar para pelear con la oposición”.

No obstante, llamó al gobernador radical a tener la “humildad de pedir ayuda, de pedir médicos o personal de salud”. Al mismo tiempo, le pidió a la autoridades nacionales que vean de forma urgente la situación en la provincia.

“Dependemos de la coparticipación de la Nación para que Jujuy pueda pagar los sueldos. La situación es grave”, puntualizó.

Consultada sobre el impacto económico de la cuarentena, Sala aseguró que la situación es “pésima” y hay muchos comercios que están cerrando.

“Hay vendedores ambulantes que quieren salir a trabajar pese a la pandemia porque no tienen que comer. Albañiles que necesitan sus changas para dar un plato de comida a su familia”, ejemplificó.

Por último, dijo que a pesar de que el Presidente sacó un decreto para que los servicios no aumenten “en Jujuy siguen subiendo”.

“Hace un mes pagué $2.500 de gas. Ahora me vino una factura de $7.800. Eso es un aumento grosero, están aprovechando la pandemia para hacer un negociado”, explicó.

f:infobae