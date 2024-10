Milei celebró que la SIGEN pueda auditar las universidades públicas: “Los chorros están en peligro”

El Presidente habló en el cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2024 que organiza el Banco Central. Insistió en mantener el equilibrio de las cuentas públicas “cueste lo que cueste”.

El Presidente Javier Milei volvió a hablar en el flamante Palacio Libertad, esta vez frente a economistas en el cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2024 que organiza el Banco Central, que comenzaron este lunes. “Estábamos al borde de un colapso macroeconómico. Combinábamos los desequilibrios de las tres peores crisis argentinas”, explicó el mandatario ante economistas.

En la misma línea, Milei aseguró que “la relación pasivo remunerado sobre base monetaria era peor que la hiperinflación del 89″. Y agregó: “Ellos consideraban que no éramos libertarios, pensaban que somos libertarados. Querían hacer un golpe como el del 2001, que se terminó cuando llegó Duhalde al poder”.

Respecto a la situación actual, el jefe de Estado manifestó: “La Ley de Presupuesto que mandamos al Congreso parte del déficit cero y lo vamos a sostener cueste lo que cueste”. Y añadió: “Vine a arreglar los problemas de la Argentina y estoy dispuesto a pagar todos los costos que tenga que pagar”.

“Si tengo que vetar a los jubilados y a los que defienden sus curros con las universidades, lo haré”, aseguró el Presidente en el Palacio Libertad. (Foto: captura)

En medio de la polémica con la toma de universidades por el veto a la Ley de Financiamiento, Milei aclaró: “Si tengo que vetar a los jubilados y a los universitarios, lo voy a hacer, porque mi compromiso con el equilibrio fiscal es inclaudicable”. “En ningún momento se puso en duda las universidades públicas, pero gratis no hay nada”, explicó el jefe de Estado.

“Hay un conjunto de delincuentes que no quieren ser auditados, pero afortunadamente hoy salió un dictamen y vamos a poder hacerlo. Los chorros están en peligro”, indicó.

El Presidente también defendió su gestión en cuanto a la reducción de la suba de precios. “El problema de la deflación es de la literatura moderna. Antes no se discutía”, afirmó ante los economistas. Y remarcó: “Estamos acostumbrados a vivir con inflación. El que plantea que la deflación es un problema está insultando al sector privado”.

En otro tramo de su discurso, apuntó contra uno de sus principales detractores, Guillermo Moreno. “Moreno tiene una mala teoría del valor. Él cree que el precio proviene de los costos. Pero son los precios los que determinan los costos. Si fuera al revés, no habría quiebras”, subrayó.

Asimismo, Milei defendió su gestión: “Es una aberración querer controlar la tasa de interés”. En este sentido, hizo hincapié en que “dado que tenemos Banco Central, por ahora, vamos a controlar la cantidad de dinero”, al tiempo que aseguró: “Pero en algún momento vamos a terminar con esa peripecia inmunda que se llama Banco Central”.

“No soy comunista, no soy un dirigista. No creo en fijar precios ni tasas de interés. Solo puedo poner una política fiscal (déficit cero) una política monetaria (cero) y un tipo de cambio que todavía no es libre hasta que se estabilice el stock”, afirmó. “Y con todo eso logramos bajar la inflación”, indicó.

“Hay una recuperación de la demanda porque hace cinco meses seguidos que los salarios y la jubilación le ganan a la inflación”, aseguró el Presidente.