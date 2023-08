Milei cerró las puertas a un acuerdo con Bullrich: “Con alguien que clava puñales por la espalda no hago acuerdos”

Los candidatos no cesan en sus comentarios e intercambiaron duras frases con las fórmulas ya definidas.

Los candidatos a la presidencia de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, Patricia Bullrich y Javier Milei, volvieron a enfrentarse por televisión y no escatimaron en duros comentarios.

“Con alguien que clava puñales por la espalda no hago acuerdos. Durante los últimos 45 días me llenaron de operaciones y todas vinieron del mismo lado”, sostuvo el libertario sobre la candidata de JxC para luego referirse a la frase que pronunció Bullrich: “El que las hace las paga”.

“Se copió el slogan, la frase es mía y tiene unos cuantos años. Y copia mal, porque cuando habla en términos de economía dice cosas bastante… Le brotaba el socialismo por todos lados, quería igualar salarios”, afirmó, y agregó: “Volvió a su época de montonera. Es tan verdad como que yo fui arquero de Chacarita”.

Por su parte, Bullrich no se quedó callada y aclaró su frase sobre equiparar sueldos: “La otra vez planté algo que es ético. Me pregunté cuánto gana un diputado o un senador, y cuánto gana un director de escuela o hospital o un jefe de policía y el del Ejército”.

“Yo soy la candidata a presidenta. Que no se meta con mi marido que no hace política. Simplemente estaba caminando por la calle, no hace operaciones, es de buenos modales, no insulta. Discutamos lo que necesita el país porque cuando alguien de la política se mete con su hermana a él le duele, y que se metan con mi marido a mí me duele”, añadió.

Y siguió: “Milei hizo algunos aportes importantes a la discusión política, y en otras siempre dije que no coincidía, por eso estoy en otro partido, pero yo no cambié, no pasé de decir una cosa a insultarlo. Él ha cambiado, y es él el que tiene que explicar“.