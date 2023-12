Milei confía en que el DNU tuvo una buena recepción y delega en sus funcionarios las respuestas a sectores críticos

El Presidente está en la Casa Rosada desde temprano y en su entorno aseguran que no está preocupado por la protesta de anoche ni las amenazas de paro. Salió a saludar desde el balcón a Plaza de Mayo. Por ahora no hay reunión con la CGT

Después de la cadena nacional con el DNU y mientras se agitan las aguas en los sectores trabajadores y de la sociedad civil, el Presidente mantiene sus actividades con normalidad

Apenas después de que se publicó el DNU de desregulación de Javier Milei, su aplicación quedó en un limbo donde las fechas son poco claras, los sectores medios de la Capital salieron a manifestarse en el formato de “cacerolazo”; la CGT convocó a una reunión de emergencia donde evaluará medidas de fuerza; y las agrupaciones de la sociedad civil, como las de inquilinos, se pusieron en estado de alerta. Sin embargo, en Gobierno no muestran preocupación y aseguran que la mayor parte de la población los acompaña y repiten que las medidas serán positivas porque garantizan la libertad entre los individuos.

Milei dejó temprano el Hotel Libertador (aún tiene pendiente mudarse a Olivos) y entró apurado a la Casa Rosada. Como es habitual, no tenía agenda oficial para la jornada, y su única actividad, por la mañana, fue explicar el DNU que había anunciado la noche anterior en cadena nacional. En una larga entrevista radial, defendió los puntos más relevantes y aclaró que, a pesar de que la letra del documento no lo aclaró, que está en vigencia desde que salió publicado en el Boletín Oficial.

Recluido en su despacho, y sin reuniones de conocimiento público, delegó en las carteras del Gabinete las respuestas a los sectores que salieron a cuestionar la batería de medidas, y no tiene previsto recibir o conversar con ningún grupo en particular. Sin embargo, desde la Secretaría de Trabajo, que conduce Omar Yasín, no especificaron qué tipo de diálogos están manteniendo con la CGT ni quién es el interlocutor. Por lo pronto, desmintieron que vaya a haber hoy una reunión con el ministro Francos (tal vez sí ocurra la semana próxima).

Lo mismo ocurrió con Sandra Pettovello, de Capital Humano, con respecto a los movimientos sociales. “Por ahora no”, dijeron. La funcionaria, que mantuvo el bajo perfil durante la campaña y los primeros días de la nueva administración, ahora sólo anunció, la semana pasada, un bono de 10.000 pesos para los beneficiarios de Potenciar Trabajo y advirtió en la previa de la marcha piquetera de ayer que aquellos que corten la calle no recibirán planes sociales.

Mientras tanto, en la Jefatura de Gabinete aseguraron que Nicolás Posse sólo tiene previstas “las reuniones habituales”. Y en el Ministerio del Interior, que Guillermo Francos tiene una serie de charlas reservadas, y organizadas antes del DNU, con el cual no se involucró. Una de ellas, con el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, luego de que la mesa de enlace se mostrara decepcionada por el sostenimiento de las retenciones en el programa que anunció el titular de Hacienda, Luis “Toto” Caputo, la semana pasada.

Llamativamente, hasta las primeras horas de la tarde, del Gabinete sólo había salido a hablar la canciller, Diana Mondino, que acaba de regresar de París y por eso ayer no participó de la grabación de la cadena nacional con el anuncio en el Salón Blanco. “Ratificamos y confirmamos que en Argentina se podrán pactar contratos en Bitcoin”, dijo la funcionaria sobre la modificación normativa, que habilitó que se pacten contratos en moneda extranjera por una modificación que propone para el Código Civil y Comercial.

Tanto Milei en los medios, como Adorni en su habitual rueda de prensa de la mañana, buscaron sacarle peso a los fuertes cuestionamientos. “Vamos por más”, redobló la apuesta el jefe de Estado, y pasado el mediodía salió al balcón de la Casa Rosada que da a la Plaza de Mayo para saludar a los transeúntes para transmitir serenidad. “Esto pasa con cualquier medida. Nos parece bien que se expresen”, respondió Adorni, con tono muy tranquilo a la consulta de un periodista acreditado, desde el atril de la sala de conferencias segundo piso de Casa Rosada. Sólo deslizó un comentario picante: señaló que los manifestantes del cacerolazo no habían tenido tiempo para leer el DNU completo antes de salir a la calle, lo cual implicaría que salieron por inclinaciones políticas.

Mientras el Gobierno buscaba reaccionar con absoluta calma mientras los sectores de la economía y la sociedad civil sopesan cómo avanzar, hay dudas sobre la vigencia del DNU. El Presidente aseguró que está en marcha desde el momento de su publicación. Pero varios referentes de la oposición señalaron que ese detalle no se especificó en la letra chica del documento, y señalaron que sólo regiría dentro de una semana, es decir, al filo de fin de año. Por ahora, el nuevo secretario de Legal y Técnica, que también llegó temprano a la sede del Gobierno esta mañana y estaba en contacto con el Presidente, no salió a responder a los fuertes dardos que lanzó su predecesora, Vilma Ibarra, quien aseguró en Twitter que el DNU es inconstitucional.

La principal preocupación de Milei hoy es el contacto con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tanto por la convocatoria a sesiones Extraordinarias donde buscará para tratar la famosa “ley ómnibus” que tiene prevista hacer entre hoy y mañana; como por el propio DNU. Es el Congreso donde la oposición podría unir fuerzas para frenarlo, y su defensa dependerá en buena parte de la capacidad de negociación del libertario riojano.