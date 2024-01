Milei desafía al Congreso: estalla la catarsis en el chat del PRO y Sturzenegger redobla la apuesta

El bloque que preside Cristian Ritondo entró en crisis por la delegación de facultades que pide el Presidente. Los pases de facturas y el temor a una jugada en las sombras. El rol del “arquitecto de las reformas”.

“A ver, loco, no tengo interlocutores”. Javier Milei asumió con “Balada para un loco”, pero al parecer para el Congreso tenía pensado otro tango: “Los mareados”. El que no encuentra con quién hablar es un hábil bailarín del PRO en la Cámara de Diputados que busca negociar la Ley Ómnibus y el DNU, pero no tiene compañero para el 2×4: “Martín Menem es buen pibe, pero está verde y Guillermo Francos no nos da ni cinco de pelota. Nosotros queremos ayudar, pero así es imposible”, dice otro integrante del bloque que conduce Cristian Ritondo.

El paquetazo los dejó tan embriagados que el chat de diputados estalló en catarsis. Una diputada de alto perfil avisó: “Hay tres temas que para nosotros son inviables: suba de impuestos, delegación de facultades y movilidad jubilatoria. Estamos trabajando para presentar propuestas”. Pero, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem ya les avisó: “Queremos tener todo aprobado el 25 de enero”.

“Es una locura. No se entiende cómo quieren hacerlo. Tenemos que constituir las comisiones. Tienen que venir del Ejecutivo a explicar el proyecto. Tenemos que llamar a especialistas. Con toda la furia hay que calcular mediados de febrero”, apuran el calendario y advierten: “Hay una versión muy fuerte que dice que el Ejecutivo manda esta ley para romper el Congreso. Si vos respetás el reglamento no puede salir en un mes”.

También reparan en una cuestión sensible: “Hay leyes que requieren de mayoría simple, pero hoy otras que demandan mayoría absoluta. Es decir, 129 votos. La lógica indica que al momento de la votación del proyecto en general sea con 129 y no con la mitad más uno de los presentes. Cómo van a lograr eso”.

No es la única suspicacia: “Por qué incluyeron el DNU ahora si podían esperar hasta marzo. Hay mucha calentura por la acusación de coimas. Yo tengo hijos. Que diga nombre y apellido, pero que no involucre a todos. La estamos remando en dulce de leche repostero para poder colaborar con el Gobierno”. El enojo es con Milei. La tensión escala. Este sábado, el Presidente insistió en redes sociales: “Argentinos de bien, estamos por el buen camino…!!! No dejemos que se nos interponga la casta delincuente que busca coimas”.

Viernes 29 / 11.11 horas. “A ver ahí tuiteó Milei. ‘Mientras algunos de la oposición al kirchnerismo arrastran los pies con nuestras reformas, le acaban de votar a favor de Kiciloff aumento de impuestos y endeudamiento’. Ves, está hablando de nosotros. Votamos porque no mandó una ley que cambia toda la vida de la Argentina. Yo hoy defendí el proyecto, pero ahora ni ganas de votar”, dice un diputado que apoyó Patricia Bullrich en las elecciones.

La desorientación no es solo del PRO. El kirchnerismo se relame. Un macrista se desahoga: “Me encontré con un radical que hasta hizo campaña por La Libertad Avanza y me dijo: “Bolu… ahora tenemos que decir… ‘¡Cuidado que vienen los nuestros!’”. ¿El rol de Mauricio Macri? “Mauricio puede publicar uno que otro tuit de apoyo. Pero no porotea. No se metía cuando era presidente, menos ahora”, dice a TN un exministro de Cambiemos.

El nuevo bloque de Miguel Ángel Pichetto está encerrado estudiando el proyecto de Milei. Estrabismo político. Con un ojo leen el paquete, con el otro Emilio Monzó y Nicolás Massot negocian las comisiones.

“Hay cosas en las que es más fácil estar en desacuerdo y hay otras en las que es más fácil estar de acuerdo. Pero son muchas, muy diferentes y con cambios radicales”, señalan.

Florencio Randazzo consulta con especialistas la letra chica. En especial, los artículos 29 y 31 de las concesiones de explotación de hidrocarburos. Ni para las Fiestas sale de su casa de Gonnet. A pocas cuadras, también celebró Nochebuena Federico Sturzenegger, en el chalet de los suegros. Las gastadas por el saco celeste que usó para la cadena nacional estuvieron en la sobremesa.

El arquitecto de la reforma sin cargo formal en el Gobierno de Milei no simpatiza con esos chistes. De chico, lo apodaban “El Turco” y le decían que era desalineado. Renunció a ser abanderado en el Colegio Nacional porque no se quiso peinar los rulos. Máquina de cortar el pelo, afuera. Sí suelta una carcajada cuando le dicen que es como Papá Noel: “Deja los paquetes y se va”. Ya avisó que tiene el traje de los Reyes Magos también: “Se viene otra ley que elimina 160 regulaciones”.

Milei no le dio cargo, pero le dio todo el peso. Párrafo aparte: cada vez más devaluado. Cuando Sturzenneger, según dicen, asador experimentado, asumió en diciembre de 2015 -hace 8 años- en el Banco Central, el kilo de asado estaba a 170 pesos. La década inflacionaria.

El Congreso teme convertirse en un cordero devorado por un León. El Presidente ya tiró la carta del “plebiscito” por las dudas. Montada a la diferencia de 12 puntos que sacó en el balotaje, La Libertad Avanza agita una reversión del “Elijo creer” mundialista a la política. Martillo y toga para los jueces en espejo al fantasma del palo en las calles. “Qué va a pasar en marzo cuando lleguen los aumentos de prepagas, colegios y servicios”, dicen los “aliados” parlamentarios.

Ya la Navidad para Sturzenegger llegó sin luz. En Gonnet, hubo un apagón en la madrugada. “Cuando Milei pide una delegación de facultades por dos años, quiere eso o pide dos años para que le demos uno. Todo es una incógnita. O directamente quiere deshacerse del Congreso. Creo que hay algo de eso y no la estamos viendo. No la estamos viendo”, repite un diputado del PRO.

¿No la ven? ¿No la explican? ¿Será como dice la magistral frase de los tres tiempos verbales del tango “Los Mareados”? “Hoy / vas a entrar /en mi pasado”. De un trago, presente, pasado y futuro. Fondo blanco.