Milei disparó contra Patricia Bullrich por los dichos de Andahazi: «Si tiene los valores que dice tener…»

En una publicación de la cuenta de Twitter de La Libertad Avanza, el libertario pidió la renuncia o el despido de Federico Andahazi por falsas acusaciones.

Tras el paso de Federico Andahazi -candidato de Patricia Bullrich al Parlasur- por el programa que conduce Viviana Canosa en La Nación Más, el partido La Libertad Avanza no tardó en pronunciar en contra de las acusaciones «falsas y difamatorias» del escritor hacia el espacio conducido por Javier Milei.

«Si Patricia Bullrich tiene el coraje y los valores que dice tener, debería hacer renunciar a Federico Andahazi por mentiroso e inmoral como también pedir perdón», escribieron desde el partido opositor que comulga con la venta de órganos.

Y agregaron: «No vale todo en política. No es suficiente con decir que sos distinta, hay que demostrarlo», sentencia el tuit.

QUÉ DIJO FEDERICO ANDAHAZI

En el programa que conduce Viviana Canosa por La Nación Más, el escritor sostuvo estar «sumamente impactado y sorprendido» en referencia al partido que lidera Javier Milei, porque -según él- uno de los candidatos libertarios había utilizado esvásticas, lo cual era falso, así como también era mentira que ese candidato corresponde a las listas de La Libertad Avanza, según lo dicho por su máximo referente.

En este sentido y en consonancia con lo dicho anteriormente, Andahazi explicó: «Vos sabés que yo pertenezco a la cultura judía, estoy en contacto con mucha gente de la colectividad y no pueden creer. Sencillamente no puedo creer eso. Sé porque él (el candidato en cuestión) se acercó a la comunidad judía diciendo que era amigo. Sospechoso también. Esto no es fácil de contarlo. Muchas veces, en mi condición de judío, me dijo que estaba en contacto con un rabino, nunca entendí muy bien», continuó el escritor militante.

Y allí fue cuando lanzó la máxima acusación: «¿Eso sabes qué es? Eso es lo que hacen todos los nazis. Buscar un amigo judío para tapar su su nazismo», acusó Andahazi. «Pero esto es realmente impactante, y es gravísimo. Esto que hizo este este tipo, de jugar con las cruces esvásticas es un delito, no se puede exhibir este símbolo nazi», agregó.

En ese momento, Canosa suma otro dato falso: «Es su candidato en Rio Negro», en referencia a Javier Milei.

«Bueno, vos te das cuenta la gravedad de esto. Yo te juro que estoy sin palabras que yo escuchaba los mensajes que vos pasabas y si vos hacés abstracción del idioma y te centras en el tono, escuchas a Hitler», acotó el candidato al Parlasur de Patricia Bullrich.

EL DESCARGO DE LA LIBERTAD AVANZA

El texto -publicado también vía Twitter- dice lo siguiente:

«Señor @andahazi, que es candidato al Parlasur de @PatoBullrich, ¿usted sabe que todo lo que se dijo en el programa del que usted fue parte hoy es una mentira flagrante? ¿Sabe que ese señor no es candidato de La Libertad Avanza? ¿Sabe que Río Negro no elige Senadores? ¿Sabe que las listas son información pública y están publicadas desde el 24/6? ¿Conoce el Art. 140 del Código Electoral que establece penas de prisión para quien “con engaños indujere a votar en determinada forma o abstenerse de hacerlo”? ¿Sabe que lo que hizo hoy fue un delito? ¿Sabe que la banalizacion del Holocausto también es un delito en Argentina? ¿La señora Bullrich le pidió que invente mentiras para acusar de nazi a Javier Milei y La Libertad Avanza? ¿Usted sabía que era mentira lo que estaba diciendo? ¿Es la señora Bullrich consciente de que un candidato de su lista miente descaradamente sobre Javier Milei en televisión nacional?

¿Tanto miedo tiene Patricia Bullrich de perder la interna contra Horacio Rodriguez Larreta por la fuga de votos hacia Javier Milei? Interna que, siempre vale la pena recordar, no existiría si hubiera aceptado la propuesta de Javier Milei para formar un nuevo espacio y que ella rechazó, porque tiene más en común con Larreta que con Milei.

Señor Andahazi, usted debería pedir disculpas públicas y renunciar a su cargo por ser parte de una evidente violación del Código Electoral, banalizar el Holocausto y difamar con injurias a un rival político. Y usted, señora Bullrich, debería demostrar el coraje y los valores que dice tener y echar a este impresentable y pedirle disculpas a los militantes de LLA y a la comunidad judía. Debería darle vergüenza, señora. ¿Avala esto @mauriciomacri? ¿Es consciente del rejunte de impresentables que se convirtió la coalición que supo liderar? Esperamos que no».