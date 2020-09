Milei: “El cepo es una medida inmoral , lo que hizo el Banco Central es una devaluación encubierta”

El economista consideró que las últimas decisiones impactarán fuerte en la inflación. “Si te ganaste tu dinero honestamente, ¿quién es el Gobierno para decir qué bienes podés comprar y qué no. Es una restricción a tus libertades individuales”, aseguró en diálogo con Infobae

“El cepo es una medida inmoral tomada por un gobierno liberticida. Implica restringir cuál es tu consumo, cuál es el conjunto de bienes que podés consumir o demandar”. Es la primera respuesta del economista Javier Milei sobre el impacto de las nuevas restricciones cambiarias anunciadas el martes por el Banco Central. “Si te ganaste tu dinero honestamente, ¿quién es el Gobierno para decir qué bienes podés comprar y qué no. Es una restricción a tus libertades individuales”, agregó.

Para Milei, la medida de ayer es una devaluación encubierta. Cuando esto estalle, estarás en presencia de la peor crisis económica de la historia argentina. En términos de caída de actividad, estamos cerca del 12%. En 2002 la caída fue 10,9%

— ¿Qué efecto tiene en el corto plazo esta medida en el bolsillo de los ahorristas?

— Te ponen el cepo para que no te puedas comprar dólares. Y la contracara es que te quedás con una mayor cantidad de pesos en el bolsillo. El Gobierno te está haciendo aumentar artificialmente la base imponible del impuesto inflacionario. Es una suerte de aumento de impuestos. Tiene toda la carga violenta de un aumento de impuestos. Te aumentan la base imponible para cobrarte más impuestos y para financiar al descalabro fiscal. El cepo es una estafa. El impuesto inflacionario no pasa por el Congreso. Es un impuesto no legislado, por ende es ilegal y es una estafa. El Gobierno te está haciendo aumentar artificialmente la base imponible del impuesto inflacionario. Es una suerte de aumento de impuestos

— ¿Qué alternativas tenía el Gobierno, en medio de una caída de las reservas?

—Lo menos importante es la medida. Hay cuestiones de fondo que hacen a lo perverso de la medida. En el fondo, es una devaluación encubierta. Cuando tenés un exceso de demando en un mercado, el sistema te contesta con una suba de ese precios. No solo caen las cantidades demandadas sino que aumentan las ofrecidas. El problema es que el Gobierno, frente a lo que ya dilapidó de las reservas, para que no cambie el precio, sale con un garrote a castigar y a penalizar al que quiere demandar dólares. Vas a tener menos cantidades en el mercado y un exceso de demanda muchísimo más grande en ese mercado. Los que podrían ofrecer, no lo van a ofrecer. Están yendo con el garrote a tratar de bajar la demanda.

El Banco Central anunció nuevas restricciones a la compra de dólares. REUTERS/Agustin Marcarian

— ¿Y qué consecuencias tiene restringir la demanda?

—Profundiza el desequilibrio en el mercado de cambio. Vas a tener más exceso de demanda en el mercado de cambio. La contracara es un exceso de oferta en el resto de la economía. Implica precios de bonos más deprimidos, por ende tasas de interés más altas, menos demanda de bienes, impacto sobre el nivel de actividad, exceso de oferta en el mercado de trabajo. Por lo tanto, castiga la creación de empleo y, al mismo tiempo, profundiza el efecto de oferta de dinero que mete presión sobre el nivel de precios. El país está reventado y tapado de impuestos con el sistema más antiempresas del mundo, estamos entre los peores en libertad económica

— ¿Más inflación?

— El tipo de cambio tienen una trayectoria y después tenés el cepo. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Cuando tenés un exceso de oferta de dinero (o porque emitís dinero y/o porque cae la demanda de dinero) genera un exceso de oferta, el poder adquisitivo cae y todos los precios suben. El dólar es un precio más, lo que pasa es que es una activo financiero y pica primero. Pero es una cuestión de timing. La tendencia, la trayectoria del tipo de cambio, tiene que ver con la política monetaria que están llevando a cabo. Con el cepo, le hacés un salto para abajo, pero la trayectoria permanece. Seguir restringiendo el tipo de cambio oficial, tarde o temprano, la brecha va a volver a aparecer. El exceso de demanda en el mercado de cambio genera un desastre en el resto de la economía. Es un inmoral Miguel Pesce cuando dice que los que operan en el mercado del blue son delincuentes. Los delincuentes son los políticos que te quieren cobrar impuesto inflacionario

— Entonces, termina afectando a los sectores más vulnerables, que no son los que compran dólares.

— Esos sectores no tienen defensa alguna. El impuesto inflacionario les va a pegar con mucha más fuerza. Es recontra-regresivo. Les va a pegar más a los que menos tienen, como de costumbre. El resto, de alguna manera, va a tratar de eludir el impuesto inflacionario.Es un inmoral Miguel Pesce cuando dice que los que operan en el mercado del blue son delincuentes. Los delincuentes son los políticos que te quieren cobrar impuesto inflacionario. No te quedás con los pesos porque sabés que los políticos te van a estafar. El verdadero delincuente es el Banco Central. Las personas tratan de preservar el fruto de su trabajo.

El presidente del BCRA Miguel Pesce y el ministro de Economía Martín Guzmán

— ¿Cuáles son los números del problema monetario que tiene la Argentina?

— El Gobierno tiene una visión cavernícola, de ignorantes, sobre la inflación, que considera que el nivel de precios tiene que ver con el tipo de cambio. Entonces todo el esfuerzo es tratar de controlar el tipo de cambio y no todas las cosas que hacen al desequilibrio monetario y cambiario. Están en problemas desde que ganaron las PASO, cuando el tipo de cambio estaba $40 y llegó a tocar hace poco los $140, y ahora a $145. Tenés una devaluación del 250%, un problema subyacente de una inflación del 250 por ciento. Los bienes de primera necesidad, que tienen que ver con la alimentación, están determinados por el tipo de cambio porque derivan de commodities. Vamos a tener una explosión de pobreza e indigencia. El salario real se destruye. El daño social que causan es enorme. Como consecuencia del déficit fiscal, en lo que va de este año, el BCRA emitió $1,5 billones para financiar al fisco. El 70% de esa emisión no se vio en el mercado porque $850.000 millones fueron esterilizados con Leliqs y pases. Y unos 200.000 millones fueron esterilizados vía la venta de dólares. Tenés desequilibrios en stock y en flujos. En stock una base monetaria por el equivalente de USD 31.000 millones al tipo de cambio oficial. Leliq por USD 36.000 millones y pases por USD 9.000 millones. Pasivos monetarios por USD 76.000 millones y reservas de libre disponibildad de USD 2.500 como mucho. Un desequilibrio furioso. Están en problemas desde que ganaron las PASO, cuando el tipo de cambio estaba $40 y llegó a tocar hace poco los $140, y ahora a $145. Tenés una devaluación del 250%, un problema subyacente de una inflación del 250 por ciento

— ¿Y eso cuándo explota?

— Está explotando. El cepo que pusieron, que prácticamente prohíbe comprar dólares, es que te explotó. Si quitarás todas estas restricciones, el tipo de cambio lo vas a ver en las nubes. Es un descalabro monetario de proporciones mayúsculas. Estallar, va a estallar seguro.

Milei habló de una devaluación encubierta luego de las medidas anunciadas. REUTERS/Rick Wilking.

— ¿Es comparable con alguna otra crisis económica de la historia argentina?

— Combina elementos de la crisis de 2002 en el plano real, pero un descalabro monetario como el que tenías en la hiperinflación de Raúl Alfonsín, en 1989. Cuando esto estalle, estarás en presencia de la peor crisis económica de la historia argentina. En términos de caída de actividad, estamos cerca del 12%. En 2002 la caída fue 10,9%. Hoy tenés la tasa de desempleo en 15%, pero ese número es ficticio porque un desempleado es alguien que busca trabajo y no lo encuentra. En el caso de mozo, que tenía un laburo en un bar que cerró, ¿qué trabajo va a buscar? Tenés un efecto de desaliento más grosero. Se perdieron 400.000 puestos en sector formal y 600.000 en el sector informal. Se va a ver una explosión de pobreza e indigencia tremenda. Los 8,9 millones de IFEs se financian con emisión monetaria. En todos los lugares del mundo, tenés una retracción transitoria de la oferta de trabajo y pasado el efecto de las cuarentenas cavernícolas impulsadas por la OMS, las economías rebotan y cuanto más flexibles, rebotan más. Se espera que los Estados Unidos para octubre tengan recuperada la economía. La diferencia es que en la Argentina, en el medio se murieron empresas. La estrategia del Gobierno fue estrangular empresas con tal de no tocar los beneficios de la casta política. Una matanza de empresa. ¿Ahora todo el mundo se sorprende por las empresas que se van? Ni siquiera vamos a poder volver al PBI que teníamos en 2011. En términos de ingresos per capita es un desastre. La «V» que pueda hacer la Argentina va a ser más chica que la del resto del mundo. Cuando te estalla el problema monetario, cada vez tenés más restricciones, pero llega el momento que no podes hacer más nada y la explosión termina siendo peor. Si quitarás todas estas restricciones, el tipo de cambio lo vas a ver en las nubes. Es un descalabro monetario de proporciones mayúsculas. Estallar, va a estallar seguro.

— ¿Se podía tomar otro camino?

— Tocar el sistema de precios es un avance contra las libertades. Los precios no surgen de la nada, surgen de intercambios voluntarios entre los individuos. La intervención del Gobierno es un acto violento que busca robarte y genera distorsión en el sistema. Tenés que corregir los factores subyacentes de la economía. La Argentina debería tener un programa consistente, que sea sustentable para que pueda pagar la deuda y que el método que vos elijas no te explote socialmente. El país está reventado y tapado de impuestos con el sistema más antiempresas del mundo, estamos entre los peores en libertad económica. Mirá todas las cosas que hay que hacer. Cuando el termómetro te dice que tenés fiebre, te rompen el termómetro. Ese programa consistente, que no lo tienen, debería generar confianza para que los individuos empiecen a tomar decisiones de cara al futuro que contribuyan al crecimiento económico. Eso no va a pasar porque no hay confianza. Martín Guzmán hace dos días dijo que no iban a cambiar el cepo. Tiempo atrás se dijo que iba a haber un ajuste fiscal y se subieron los impuestos. Esto es funcional a la corporación política. Y también economistas delincuentes que son cómplices y le llevan estas medidas liberticidas. Como los políticos desde el Estado tienen el monopolio de la violencia, te las imponen. ¿Cómo se va a corregir el desequilibrio fiscal con el que va a terminar este año el país? Con más impuestos. Olvidate de crecer.

