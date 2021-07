Milei habló de todo:impuestos,inflación,un país sin BCRA,deuda y»Argentina villa miseria»

El economista habló en una extensa entrevista en un Live de Instagram con El Cronista. Llamó a cerrar el BCRA para terminar con la inflación, a evitar «la falsa grieta» y advirtió por las criptomonedas. Dejó muchas frases picantes.

El economista Javier Milei, polémico y provocador representante libertario argentino, lanzó una tras otra definiciones de grueso calibre sobre la economía y la política argentina. «El Gobierno es el agresor máximo todo el tiempo», expresó al tiempo que consideró que «todos los impuestos son malos».









Pasado y futuro de Argentina

«En 50 años la Argentina va a ser la villa miseria más grande del mundo. Técnicamente hay solución; se puede pensar en un milagro. Pero hay que hacer reformas que van en contra de la corporación política», apuntó Milei sobre el sendero actual de la economía y la política.

«Argentina está sufriendo un período de decadencia incomparable a nivel mundial en los últimos 120 años», afirmó Milei al recordar un pasado en el que el país se codeaba con las potencias mundiales. Y apuntó al quiebre con los ideales de Juan Bautista Alberdi como una de las razones de esa decadencia. «El problema es que abrazar las ideas de la libertad va en contra de la corporación política», dijo.

El Banco Central

Fue especialmente duro con el Banco Central, al que llamó a cerrar para terminar con la inflación. «El Banco Central cuando se creó era por 40 años», recordó y explicó: «Argentina llegó a ser uno de los países más importantes antes de la creación del BCRA».

Al ser cuestionado sobre si dirigiría el Central, contestó: «¿Yo al BCRA? Sería el último presidente porque lo cerraría. No tiene ninguna ventaja tenerlo porque moralmente es malo. Estuvimos 100 años sin uno y llegamos a ser así el país más rico del mundo». «El impuesto inflacionario es un robo», dijo al atacar la deficiencia del BCRA en controlar ese problema.

Polémico: «Que vos pienses que los políticos te van a cuidar es como poner a tus hijos en manos de un pedófilo».

El férreo defensor del liberalismo consideró: «Los libersaurios argentinos siempre dieron un mensaje elitista. Y eso hizo que los sectores populares odiaran al liberalismo. Tienen mucho olor a naftalina. El mensaje del liberalismo es para todos».

La grieta

El economista, muy crítico del oficialismo, fue también muy duro con el macrismo: «A los socialistas no se los saca con socialistas. No hay diferencia entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Cuando tuvieron que ir en contra la propiedad privada, la libertad y subir los impuestos, lo hicieron». «Horacio Rodríguez Larreta no tenía problema en sentarse con Alberto Fernández y Axel Kicillof para sacarle la libertad a los privados», sostuvo.

«La gente se está dejando de lavar el cerebro por la grieta», advirtió y abonó su propio perfil político: «La gente va a determinar las posibilidades reales de que me presente de candidato. Yo me votaría».

«Estoy en contra de todos los impuestos. El impuesto es un robo que se paga de manera violenta», aseveró quien se declaró un «anarcocapitalista». «No hay nada más alocado que creer que alguien que va a gastar el dinero de otras personas lo va a hacer bien», sostuvo. «Todos los impuestos son malos», resumió.

Deuda

«Lo primero que hay que entender es que la deuda es inmoral. La deuda es la contraparte del déficit fiscal», dijo y continuó: «La deuda es hacer que el gasto de la fiesta lo paguen las generaciones futuras. Eso es inmoral».

También comentó la situación actual: «Está perfecto que Argentina sea expulsado de los mercados y quede en ‘standalone’. Porque no sólo no tiene capacidad de pago, además si la tuviera no es un deudor digno».

Apuntó también al ministro de Economía, Martín Guzmán: «La reestructuración es pésima. Se va a ver cuando caigan los vencimientos. Guzmán pateó los vencimientos, pero no resolvió nada». «Si Guzmán no está en condiciones de resolver nada que renuncie», sentenció.

Criptomonedas

Una parte de la entrevista se enfocó en las criptomonedas y Milei consideró que invertir en en ellas «es profundamente riesgoso». «No hay que meterse en un negocio que no entendés, tenés que comprender la lógica detrás. Pero recordemos que el dinero como lo conocemos hoy también nació del sector privado. En Argentina, las criptos podrían dejarle al Estado 5% del PBI. ¿Pensás que van a regalar eso?«.

¿Milei ministro?

Sobre su plan si eventualmente llegara a ministro de Economía, apuntó a una reforma del Estado con retiros voluntarios que redundaría en un colosal crecimiento económico que permitiría mejorar la educación, la seguridad y la salud. Además bajaría el gasto, reformaría el Estado, sacaría impuestos y haría una reforma laboral. «El crecimiento genera mejoras de bienestar», dijo sobre su plan a 35 años

