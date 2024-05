Milei regresó al país y escala el conflicto con España: “Volvió el león, surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas”

El Presidente no calma las tensiones con el gobierno de Pedro Sánchez y se suma a las reacciones de sus funcionarios, quienes aseguraron que “no tiene por qué disculparse”.

Javier Milei volvió a la Argentina tras un ajetreado viaje a España en medio de cruces mediáticos con el presidente español, Pedro Sánchez. Este lunes por la mañana se manifestó en sus redes sociales y parece no querer dejar de hacer escalar el conflicto.

“¡Hola a todos! Volvió el león, surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas… Viva la libertad carajo”, escribió el presidente en su cuenta de X.

De esta manera se suma a las palabras de funcionarios como el vocero presidencial, Manuel Adorni, y del ministro del Interior, Guillermo Francos.

“El Presidente no va a pedir disculpas porque no tiene por qué. No hizo mención a Begoña. Tomaron el caso como propio y relacionaron lo que estaba diciendo Milei con lo que efectivamente pasó con la esposa de Sánchez”, sostuvo Adorni este domingo por la noche.

“Pueden esperar tranquilos que no va a haber una disculpa”, agregó.

Por su parte, Francos señaló: “No digo que esto que dijo Milei ahora se una represalia pero… En lo que suma, lo que hizo Milei fue referirse a algo que tomó estado público hace pocos días atrás. No hizo otra cosa que eso. El presidente Sánchez dijo que se iba a tomar cinco días para pensar si se renunciaba o no, más allá de las acusaciones, si era cierto, no era cierto. No sé ni si hay una investigación y tampoco me preocupa. Lo cierto es que el presidente [Sánchez] dijo eso y Milei hizo una referencia”.

El ministro advirtió que “no tiene lógica que haya una escalada” tras las declaraciones de Milei y definió el asunto como “una cuestión personal”.

“A Sánchez lo veo cerrado, dogmático. Es obvio que Milei no siente simpatía por Sánchez. Pero las relaciones con España no están en discusión“, comentó.