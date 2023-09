Milei se distancia de China, Lula y Putin: “No hacemos pactos con comunistas”

En una entrevista publicada ayer, el libertario se distanció de tres de los principales socios comerciales de la Argentina.

Durante este jueves por la noche se publicó una entrevista en la que el candidato libertario a la presidencia, Javier Milei, aseguró que no hará negocios con tres de los principales socios de la Argentina: China, Rusia y Brasil.

En diálogo con el periodista estadounidense Tucker Carlson, el líder de La Libertad Avanza no sólo volvió a cruzar al papa Francisco, a quien acusó de “estar del lado de dictaduras sangrientas”, sino que también apuntó a contra Putin, Lula da Silva y el gigante asiático.

“No sólo no voy a hacer negocios con China, sino con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, la paz y la democracia. Los comunistas y chinos, al igual que Putin y Lula, no entran ahí“, aseguró Milei en el programa que se emite por la plataforma de Elon Musk, X (ex Twitter).

“Nosotros queremos ser el faro moral del continente, los defensores de la libertad, la democracia, la diversidad y la paz. Nosotros desde el Estado no vamos a promover ningún tipo de acción con comunistas ni socialistas. Eso no quiere decir que los Argentinos no pueden comercializar con Rusia, China o Brasil, problema de ellos”, sostuvo, y aclaró: “Serán socios comerciales del sector privado. No hacemos pactos con comunistas“.

La entrevista completa que brindó Javier Milei a “Tucker on X”: