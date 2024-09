Milei se reunió con Elon Musk por tercera vez

El presidente Javier Milei y el magnate y director ejecutivo de Tesla Elon Musk volvieron a encontrarse, esta vez en el marco de la gira del mandatario por Estados Unidos.

En la reunión, además de Javier Milei y Elon Musk, estuvieron Karina Milei, secretaria General de Presidencia y una de sus personas de máxima confianza, el ministro de Economía Luis Caputo, el embajador argentino en los Estados Unidos, Gerardo Werthein, y el jefe de asesores, Demian Reidel. Informate más

El encuentro, que se extendió durante casi dos horas, se llevó a cabo en el hotel The Langhman, ubicado en la Quinta Avenida de nueva York.

Javier Milei se reunió con Elon Musk. Presidencia

Ambos mantienen un buen vínculo y ya se han encontrado personalmente otras veces. Semanas atrás, luego del revés judicial sufrido en Brasil, donde la red social X se encuentra bloqueada, el magnate sudafricano volvió a llenar de elogios al presidente Javier Milei.

«El presidente Javier Milei está haciendo un trabajo increíble devolviendo la grandeza a Argentina!», fue el posteo del dueño de X y Tesla.

El presidente Javier Milei no perdió la oportunidad y le respondió el cumplido. «Muchas gracias por tus palabras», fue el posteo del libertario.

President @JMilei is doing an incredible job restoring Argentina to greatness! — Elon Musk (@elonmusk) September 2, 2024