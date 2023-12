Milei y el ensayo de un trotskismo liberal

Nota extraída de Clarín por Eduardo Van der Kooy

En más de mil artículos no solo propone un cambio de sistema económico. También social, político, cultural y deportivo. El presidente aún conserva la iniciativa y la centralidad absoluta.

Ninguna de las tres semanas de Javier Milei en el poder ha logrado escapar a la gestación de un clima de sorpresa, de estupor. El ajuste comunicado en los días del bautismo por el ministro de Economía, Luis Caputo, resultó, observado en retrospectiva, el más lógico y factible de ser entendido. Aunque en el tránsito por perseguir una disminución del déficit fiscal haya incurrido en contradicciones respecto del dogma libertario.

Después alumbró el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con 366 artículos en 83 páginas que apuntarían a la desregulación de la actividad económica. En los últimos días el Gobierno envió al Congreso la llamada “Ley Omnibus” con 664 artículos contenidos en 168 páginas. Incluye reformas fiscales, jubilatorias, propuestas de privatización de empresas, cambios jurídicos, políticos, sociales, educativos y deportivos. Tan grande parece la mixtura que un par de modificaciones al Código Civil quedarían vinculadas a la posibilidad legal de la reventa de entradas para espectáculos. Raro.

Como corolario de aquel mega proyecto figura el pedido de aprobación del DNU inicial ya en vigencia cuya validez está en manos de la Comisión Bicameral. Su conformación es todavía una entelequia. Ardid tendiente, tal vez, a neutralizar la maniobra de diputados y senadores en memoria de lo que fue Juntos por el Cambio. Armaron un proyecto de ley con el contenido íntegro de aquel decreto. La “Ley Omníbus” contó con una escena de presentación que podría interpretarse, con la precariedad del caso, como una voluntad de negociación. Guillermo Francos, el ministro del Interior, se la dio envuelta en una caja abrochada con una cinta con los colores argentinos a Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados. Foto oficial que se viralizó en redes.

Milei parece estar haciendo una lectura del contexto que el tiempo dirá si se ajusta a la realidad. Nadie podrá discutirle que en el 56% de sus votantes en el balotaje predominó la vocación de un cambio. Anclado, sobre todo, en el deseo de colocarle una lápida al extenso ciclo kirchnerista. Otra cosa sería el carácter fundacional que se desprende de la expedición presidencial. Tentación común a todos los mandatarios de estos 40 años de democracia. Ninguno tuvo éxito. Puede acaso recatarse el envión de Raúl Alfonsín, que logró conducir la transición entre la dictadura y el perdurable sistema democrático.

Milei tituló el último proyecto “Bases y puntos de Partida para la Libertad de los argentinos”. Inocultable referencia a los preceptos alberdianos de 1853 y, en general, a lo que en la historia se conoce como la generación del 80. ¿Tan lejos llegó el mandato popular que lo catapultó a la Casa Rosada?. ¿O hubo solo un pedido de ordenamiento de una economía desquiciada y el fin para una prolongada decadencia?. La incógnita podría despejarse en los próximos meses.

Carlos Menem prometió en su tiempo la Argentina del primer mundo. Nunca como ahora más distanciada de esa categoría. Fernando de la Rúa no tuvo tiempo para nada porque se consumió a sí mismo. Néstor Kirchner pregonó un país normal, que no es. Cristina Fernández una revolución social inspirada en la década del 70 que terminó atascada en el 44% de pobreza. Mauricio Macri un cambio gradual que sucumbió. Milei empuja una transformación que remite al XIX. El mundo se encamina a la mitad del siglo XXI.

El proyecto de Milei, más allá de la filosofía individualista que se le adjudica, estaría accionado de ese modo. El DNU fue articulado durante meses por Federico Sturzzeneger, ex titular del Banco Central con Macri. En la “Ley Omnibus” trabajó Nicolás Posse, el jefe de Gabinete, con varios estudios de abogados cuyos integrantes se desconocen. En ambos casos sobresale el monopolio del pensamiento presidencial. Un libreto que, como en un laboratorio, con enorme convencimiento, intenta aplicar para producir un cambio radical en la sociedad argentina. Habrá que ver si la receta cuaja en la compleja, contradictoria y agrietada idiosincrasia nacional. Salvando las distancias ideológicas y las metodologías, un diputado peronista (no K) disparó una ironía atrevida: “Es el trotskismo liberal”, sintetizó.

Milei viene consiguiendo en su debut dos cosas. Conserva la iniciativa y la centralidad absoluta. Ante una oposición, kirchnerista y de las otras, que todavía denota aturdimiento por el desenlace electoral. No declina tampoco su propósito de transformación declamado en la campaña. Portador de una inmensa minoría parlamentaria, se encarga de colocar entre la espada y la pared a las representaciones mayoritarias. Exprime su legitimidad de origen para intentar edificar una legitimidad de gestión. Tremendo desafío.

En ese derrotero va esbozando algunas líneas. En la “Ley ómnibus” demanda la delegación de facultades en once áreas. Pretensión de fortalecimiento del liderazgo personal por encima de las instituciones. Admisión, por otra parte, de su debilidad estructural para encarar las batallas que le esperan. La excepcionalidad solicitada tendría una escala en 2025. Con posibilidad de ser extendida hasta el 2027. Su mandato completo. Podría superar, en ese aspecto, los beneficios que tuvieron Cristina, Alberto Fernández y Eduardo Duhalde. No parece que semejante ambición pueda arribar a buen puerto.

Aquellos fueron recursos frecuentes de “la casta” que condena, pero se ve urgido a utilizar. Una situación similar ocurre con los DNU. Mecanismo constitucional que en su médula roza el absurdo. Nunca, sin embargo, fueron objetados como ahora por la dirigencia política opositora. Esos decretos resultaron reglamentados por Cristina en el 2006, en su condición de senadora, con la intención clara de ayudar a su marido presidente.

Nació el absurdo: los DNU mantienen vigencia mientras la Bicameral no se pronuncie. Son validados con la aprobación de una sola de las Cámaras del Congreso. Ninguna ley adquiere tal carácter si no reciben la sanción de Diputados y Senadores. Un grupo de legisladores de la oposición está trabajando en un proyecto para limitar la invocación de Necesidad y Urgencia. También para que el trámite no resulte más sencillo que una ley.

Los obstáculos que quedan serían dos: la Justicia y las protestas en la calle. La Confederación General del Trabajo (CGT) pareció mejor asesorada que los dirigentes de la izquierda que presentaron un amparo colectivo. Los “gordos cegetistas” se enfocaron en los derechos laborales que serían conculcados. Argumento concreto que facilitaría la actuación judicial.

Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA, le dijo a Francos que la central sindical iría moderando sus acciones hasta pasar el verano. De hecho, hicieron una marcha a Tribunales inspirada en estilos europeos (pedido de autorización) y con orden alterado solo por algunos grupos piqueteros. Pero la CGT tiene otro par de patas: Pablo Moyano, en línea directa con Máximo Kirchner; Héctor Daer, que debe mutar en halcón luego de haber sido gorrioncito en tiempos de Alberto. De esa mixtura emergió al final un paro nacional para el 24 de enero. A los 44 días de la asunción de Milei. De medio día. Hay espacio para continuar conversando.

El Gobierno está mirando la calle no por las amenazas cegetistas. Inquietan los movimientos sociales que improvisan movilizaciones en la Ciudad y utilizan Buenos Aires con la venia de Axel Kicillof. Retan el protocolo anti piquetes que juntos con el ajuste, el DNU y la “Ley Omnibus” son las plataformas de cambio que ha podido exhibir hasta el presente.

Patricia Bullrich es, luego de Milei, la figura oficial con mayor protagonismo. Entre ambos congeniaron los articulados del mega proyecto que apuntan a restablecer protección a la Policia y las Fuerzas de Seguridad: la modificación del artículo 34 del Código Penal sobre legítima defensa; el aumento de penas no excarcelables para toda persona que agreda a un agente.

Bullrich aspirara a un estímulo adicional. Tener la potestad, a través del artículo 331 del mega proyecto, de autorizar o no (con 48 horas de antelación) o disolver “una congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público”. ¿Mucho, no?. ¿Qué sucederá si cualquier día vuelven a sonar las cacerolas?.

Las transformaciones pretendidas por Milei también incursionan el terreno electoral. A la boleta única le queda la sanción del Senado que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, dice estar en condiciones de garantizar con los 39 votos que aunó en la sesión inaugural donde doblegó al kirchnerismo. La eliminación de las PASO requerirá un debate intenso. El plan de que cada provincia se divida en tantas circunscripciones electorales como diputados manda al Congreso, con posible daño para las minorías, reúne por ahora el rechazo de todos.

Dentro esa madeja político-institucional el Gobierno pretende tender algunos puentes. Dice contar, al menos, con la disposición de tres gobernadores peronistas y del salteño Gustavo Sáenz. Las discusiones deberán desarrollarse mientras el ajuste de Caputo se pone en práctica y la inflación vuela. Hay libertarios que creen descubrir la aguja en el pajar: señalan la baja del precio de la carne. No es magia: es la retracción del consumo que se siente.

Milei se ilusiona con la posibilidad de que el Banco Central, como lo empezó a hacer, recomponga reservas. Después del verano llegarían los dólares del agro. Siguen las gestiones, en las cuales talla la canciller Diana Mondino, para la posibilidad de alguna asistencia financiera. Estados Unidos tendría mucho que ver. Con esos resortes podría intentarse una estabilización que frene el alza de precios y extienda la tolerancia social.

Aquella estabilización repondría el plan dolarizador con el cual Milei sedujo a muchísimos de sus votantes. Todo es conjetural, atado siempre a las deidades del Cielo.